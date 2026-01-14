Cronaca La storia della 17enne Gaia Mura, poca aria nei polmoni per una patologia rara ma un sogno: cantare senza limini

Ci sono storie che entrano nel cuore, che lo fanno proprio e non escono più. Sono le storie dove forza e coraggio si intrecciano, senza mollare mai la presa. Quella di Gaia Mura, 17 anni (quasi 18) e un talento pazzesco che non chiede permesso, è fra queste: sì, perché la sua voce arriva nonostante la poca aria nei polmoni e la sua tenacia è una scintilla ostinata che illumina anche le notti più cupe. Iscritta al Liceo Scientifico Mariano IV d’Arborea di Oristano ma di Villanova Truscheddu, Gaia è in quella soglia dove si è ancora un pochino bambini ma anche adulti: rispetto agli anni passati, non è cambiata la sua essenza: oggi sa di più su sé stessa, sui propri limiti fisici e sulle possibilità reali del futuro. Sta imparando a fare una cosa difficilissima: distinguere tra ciò che desidera e ciò che può concretamente costruire.



Gaia convive dalla nascita con la Distrofia Muscolare Congenita di Ulrich, una patologia rara che colpisce i muscoli, riduce la forza fisica e limita, tra le altre cose, anche la capacità polmonare. Da bambina aveva solo un decimo dell’aria nei polmoni rispetto ai coetanei. Questo significa fisioterapia costante, ricoveri regolari a Bologna, un corpo che chiede attenzioni continue. Ma oggi Gaia non vive più la malattia solo come qualcosa da combattere, ma come una caratteristica. Non la nega, non la romanticizza, la racconta con cuore e con spirito. E soprattutto rifiuta l’idea che una disabilità sia automaticamente un limite umano, che per una ragazza di appena diciotto anni è veramente ammirevole. Ma torniamo al suo talento, a quel fuoco che brucia e che la rende appassionata, brava e caparbia. Da sempre Gaia canta. Lo faceva con i nonni, lo faceva su YouTube da bambina, lo fa oggi tra una verifica e una seduta di fisioterapia. Ora canta meno dal vivo non perché il sogno si sia spento, ma perché la sua vita si è fatta più complessa: scuola, studio, amici, ricoveri, fisioterapia. La musica però è sempre lì. È cuscino su cui posare la testa, è sfogo, è luogo dove smettere di pensare ed essere libera. Il cantante Ultimo? Be', resta il suo mito assoluto: il sogno del duetto è ancora vivo, quasi più intenso, perché ora Gaia riesce a immaginarsi davvero lì, accanto a lui. Accanto a Ultimo c’è Il Tre, che Gaia ha incontrato e seguito in concerto: un artista che la fa sentire capita, che le parla dentro. La musica, per lei, non è solo talento: è linguaggio emotivo. Da bambina Gaia sognava di diventare chirurga. Voleva salvare vite.



Oggi quel sogno non è morto, ma si è trasformato. La crescita le ha insegnato una cosa difficile: che non tutti i sogni sono compatibili con tutti i corpi. Non può fare la chirurga, spiega, perché richiede una forza fisica che lei non ha. Ma non ha rinunciato al senso di quel sogno: aiutare le persone. Per questo pensa a un percorso universitario scientifico che le permetta comunque di essere utile, di fare la differenza. Grande supporto, Gaia lo trova nella sua mamma, oggi migliore amica, compagna di concerti, presenza costante: la famiglia sostiene Gaia nella musica, nei viaggi, nelle giornate difficili. Non è solo affetto: è struttura, rete, protezione. Tutto quello che una famiglia dovrebbe fare, per l'appunto, prendere i propri figli e insegnare oro a volare con le proprie forze ma con una, e una sola certezza: che casa sono le braccia di mamma, babbo e del fratello, dove trovare protezione e conforto sempre. Gaia oggi restituisce questo amore: sa che c’è per loro, come loro ci sono per lei. Quando dice che la sua parola è “forza”, Gaia non parla in modo retorico. La forza fisica le manca. Ma quella mentale — la capacità di rialzarsi, di studiare in un liceo difficile nonostante tutti le dicessero che non era “adatto”, di continuare a sognare — quella non l’ha mai persa. La Gaia di oggi non è una ragazza che “non si arrende”: è una ragazza che sa di poter cadere, ma ha imparato a rialzarsi. Ed è questo che rende la sua storia più vera, più adulta — anche se lei, giustamente, è ancora solo una ragazza di (quasi) diciotto anni.