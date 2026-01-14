Capo Caccia, il mare si salva con i privati: la Fondazione Millbor mette i soldi, l’Università la testa. Patto decennale per la Posidonia

A Casa Gioiosa firma storica: sessantamila euro l'anno per ricucire i fondali strappati dalle ancore e dallo strascico illegale. Franca Carta: "Un’importante opportunità per coniugare tutela e ricerca".

ALGHERO – Alla fine, per salvare il mare, non bastano i convegni e le buone intenzioni. Servono i quattrini e la scienza. A Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte, lo hanno capito bene e hanno deciso di passare dalla teoria alla pratica, siglando un patto che ha il sapore della concretezza: un progetto decennale per rimettere al loro posto le praterie di Posidonia oceanica, quei polmoni verdi del Mediterraneo che troppo spesso vengono arati via dalle ancore della domenica o, peggio, dalla pesca a strascico dei fuorilegge.

L'operazione è frutto di un’alleanza inedita tra pubblico e filantropia privata. Da una parte c'è l’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana (con il Comune di Alghero e l'Università di Sassari), dall'altra la Fondazione Millbor, guidata dalla fondatrice Gina Miller. La Fondazione mette sul piatto un contributo di 60.000 euro l'anno per i primi cinque anni. Soldi veri, destinati a reimpiantare fisicamente la pianta marina, monitorare la sua crescita e insegnare alla gente – scuole e pescatori compresi – che senza quella il mare muore e la costa frana.

Il piano: ricucire il fondale Il progetto, coordinato scientificamente dalla professoressa Giulia Ceccherelli dell'ateneo sassarese, ha l'ambizione di durare dieci anni. L'obiettivo è duplice: riparare i danni del passato e costruire un modello che si regga in piedi da solo, magari sfruttando quei "crediti di carbonio" di cui tanto si parla. La tecnica scelta ha il pregio del buonsenso contadino applicato al mare: economia circolare. Si recuperano i rizomi spiaggiati, quelli che il mare rigetta, e li si usa per rinfoltire le praterie sottomarine. Un lavoro di pazienza e precisione, che vedrà coinvolti anche i pescatori autorizzati.

I protagonisti A tessere la tela di questo accordo sono stati il Direttore del Parco, Mariano Mariani, e la Consigliera del Direttivo, Franca Carta. È proprio quest'ultima a sottolineare il valore dell'operazione, andando dritta al punto dolente: i danni causati dall'uomo. «Siamo molto soddisfatti di avviare questa collaborazione – dichiara Franca Carta –. Il progetto rappresenta un’importante opportunità per coniugare tutela ambientale, ricerca scientifica e partecipazione della comunità locale, tutelando e valorizzando le nostre praterie di Posidonia oceanica e il patrimonio naturale dell’AMP Capo Caccia – Isola Piana con particolare riferimento a quei fondali dell’AMP dove le praterie hanno subito danni causati dalla pesca illegale a strascico o dagli eccessi dell’ancoraggio».

Educazione e futuro Oltre ai tecnici, in campo scenderanno il Comune di Alghero (Assessorato all'Ambiente) e le scuole. Perché la scommessa vera è piantare nella testa dei cittadini l'idea che quel "fieno" che dà fastidio ai bagnanti è l'unica barriera che ci separa dall'erosione totale. Il Parco di Porto Conte, con il presidente Emiliano Orrù, conferma così di voler uscire dalla logica della riserva indiana per diventare un laboratorio di "economia blu". Se son rose fioriranno, si diceva un tempo. Qui si spera che fiorisca la Posidonia.