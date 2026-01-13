Alghero, la banda del rame lascia il segno: 10 km di cavi volatilizzati. Viale Burruni e Primo Maggio tornano alla luce (a fatica)

Un blitz chirurgico a dicembre: i ladri hanno evitato le telecamere e sfilato rame per 80mila euro. Marinaro: "Materiali introvabili, ma entro pochi giorni si riaccende tutto".

ALGHERO – Ci sono i ladri di polli e ci sono i professionisti. Quelli che a inizio dicembre hanno lasciato al buio Viale Burruni e Viale Primo Maggio appartengono decisamente alla seconda categoria. Hanno studiato la mappa, individuato le zone d'ombra "a distanza di sicurezza dalle telecamere" piazzate nelle rotatorie, e hanno colpito con una precisione industriale.

Il risultato del blitz è un conto salatissimo per la collettività: pozzetti sfondati, dispositivi di congiunzione divelti e, soprattutto, 10 chilometri di cavi sfilati via come spaghetti. Un bottino di rame dal valore complessivo di oltre 80 mila euro. Un lavoro pulito per loro, un disastro per la città, che si è ritrovata con due delle sue arterie principali, quelle che portano a Fertilia e alle borgate, inghiottite dall'oscurità.

La risposta dell'amministrazione non è stata immediata, ma non per ignavia, quanto per la dura legge della logistica. I cavi di quel tipo non si comprano dal ferramenta sotto casa. L'Assessore alle Manutenzioni, Francesco Marinaro, spiega senza giri di parole perché si è dovuto attendere fino a metà gennaio per vedere gli operai al lavoro. “Ci siamo attivati da subito per rimediare al danno – spiega Marinaro – avviando il procedimento, che ha subito dei rallentamenti dovuti alla ricerca dello specifico materiale, non disponibile nei canali commerciali ordinari, e all’affidamento delle opere, che sta procedendo secondo il cronoprogramma consentito dalla contingenza”.

Ora però i materiali sono arrivati e le squadre sono in azione per ricucire lo strappo. “Al momento si sta svolgendo la messa in opera del materiale e si presume che tutto possa tornale alla normalità alla fine di questa settimana o al più tardi entro i primi giorni della prossima”, assicura l'Assessore. Resta l'amarezza per un furto che dimostra, ancora una volta, come la criminalità predatoria sia spesso un passo avanti rispetto alle difese dello Stato. Marinaro chiude con un ringraziamento a chi ha gestito l'emergenza: “Ringraziamo tutti coloro che all’interno dell’Amministrazione si sono adoperati per limitare i disagi e contenere i tempi di ripristino dell' illuminazione pubblica nelle due arterie così importanti che collegano la città a Fertilia e alle borgate”. La luce sta per tornare, ma il buco nelle casse (e nella sicurezza) resta.