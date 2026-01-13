Palla ovale e carte bollate: a Maria Pia il “terzo tempo” si gioca in Tribunale. La guerra fratricida che uccide lo sport

Cinquant’anni di storia e manutenzione contro la burocrazia del "nuovo che avanza". L'Amatori ha tenuto in piedi la baracca a spese sue, l'Alguer Rugby risponde col TAR. E intanto i valori finiscono in fuorigioco.

ALGHERO – Ci hanno sempre raccontato che il rugby è uno sport da bestie giocato da gentiluomini. Ad Alghero, invece, pare sia diventato uno sport da avvocati giocato sulla pelle di chi, quella palla ovale, vorrebbe vederla rotolare sull’erba e non tra i fascicoli di una cancelleria. La vicenda del campo di Maria Pia è la classica commedia all’italiana che vira in tragedia, dove il buonsenso viene placcato dalla burocrazia e le vecchie ruggini diventano battaglie di principio.

I fatti, nudi e crudi, sono questi. Da una parte c’è l’Amatori Rugby Alghero. Una società che porta sulle spalle cinquant’anni di storia e un campionato di Serie A in corso. Per anni, spesso nel silenzio assordante delle istituzioni, questi signori hanno gestito l’impianto di Maria Pia mettendo mano al portafoglio. Hanno tagliato l’erba, aggiustato le docce, custodito il bene pubblico anche quando il titolo giuridico vacillava (quel periodo 2019-2025 su cui ora si fanno le pulci contabili), comportandosi da padroni di casa in un immobile dove, tecnicamente, l'affitto era scaduto. Ma se la casa non è crollata, sia chiaro, è merito loro.

Dall’altra parte c’è la A.S.D. Alguer Rugby 2024. Una realtà nuova, legittima nelle sue aspirazioni, guidata da una figura che la storia del rugby algherese conosce fin troppo bene. Il presidente, infatti, è un ex uomo dell’Amatori, uno che anni fa è stato vicepresidente della storica società. Le sliding doors della vita. E come spesso accade nelle faide di paese – o nelle guerre civili – spesso le divisioni più aspre nascono proprio dalle storie comuni.

In mezzo, stretto come una sardina in mischia, c’è il Comune di Alghero. L’Amministrazione Cacciotto ha provato a fare la cosa più logica: il pragmatismo. Ha detto: “Signori, dobbiamo fare un bando pubblico per assegnare il campo in via definitiva. Nel frattempo, per non lasciare l'erba alle ortiche e i giocatori per strada, diamo la custodia provvisoria (massimo 12 mesi) a chi c'è sempre stato, l'Amatori. Però, attenzione: se l'erba regge, devono far giocare anche gli altri, pagando le tariffe”. Una soluzione tampone. L’Amatori custodisce (e paga), il Comune prepara le carte, e tutti giocano.

Apriti cielo. La logica del campo non è quella delle carte bollate. L'Alguer Rugby non ci sta e, invece di cercare un accordo tra i pali, si rivolge al TAR. Ricorso notificato il 29 dicembre. Chiedono l’annullamento di tutto: delibere, determinazioni, affidamenti provvisori. Vogliono azzerare la partita perché, sostengono, il Comune ha ignorato la loro richiesta di utilizzo.

Sia chiaro: il diritto di ricorrere è sacro. Ma qui il profumo dello sport è svanito da un pezzo, coperto dall'odore stantio delle vecchie ruggini mai sopite. Siamo di fronte al paradosso di un impianto sportivo – l'unico decente per il rugby in città – che rischia di restare ostaggio di una guerra legale. L'Amatori, che ha la "colpa" di aver tenuto in vita la struttura quando non fregava a nessuno, ora deve difendersi dall'accusa di esserci rimasta troppo a lungo. L'Alguer Rugby, forte dei codicilli, punta a scardinare il sistema, forse dimenticando che senza chi ha curato quel prato per decenni, oggi non ci sarebbe nulla su cui litigare.

È la vittoria dei numeri sui valori. Non contano più il sudore, la storia, la manutenzione fatta a proprie spese, la Serie A conquistata sul campo. Contano il protocollo, il timbro, il vizio di forma. Il Comune ora dovrà spendere soldi pubblici (i nostri) per pagare l'Avvocatura e difendersi al TAR. Se questo è il rugby moderno, ridateci il fango e le mischie vere. Perché questa partita giocata a colpi di decreti e ricorsi è di una noia mortale e, soprattutto, non ha vincitori. Solo sconfitti: i ragazzi che vorrebbero solo giocare a palla.