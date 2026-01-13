I Cuochi di Sassari alzano l’asticella: nasce "ACPS Promotion". Obiettivo: alta formazione e una "casa" per la categoria

L'Associazione più numerosa della Sardegna (250 iscritti) lancia una sezione dedicata all'innovazione e ai grandi eventi. Il presidente Tavera: "Non basta più stare ai fornelli, il cuoco oggi è ambasciatore del territorio".

SASSARI – Non basta più saper cucinare. In un mondo della ristorazione che corre veloce, dove la tecnica si intreccia con il marketing e la cultura, il cuoco deve evolversi. Lo ha capito bene l’Associazione Cuochi Provincia di Sassari, la realtà più numerosa dell'Isola con i suoi 250 iscritti, che ha deciso di compiere un salto di qualità strutturale annunciando la nascita di ACPS Promotion.

L'ufficialità è arrivata durante l'assemblea annuale per voce del presidente Fausto Tavera. ACPS Promotion non sarà una semplice etichetta, ma una sezione operativa interna con un consiglio dedicato, nata per gestire l'alta formazione, la progettazione e i grandi eventi. La diagnosi è chiara: il mestiere è cambiato. "Oggi fare il cuoco non significa solo stare ai fornelli, ma rappresentare il territorio, la qualità dei prodotti, le tradizioni e l’innovazione", spiegano dal direttivo. Serve, dunque, uno strumento agile per rispondere alla richiesta di maggiore preparazione e aggiornamento continuo.

Un circolo per fare rete Se la formazione è la mente, l'associazione cerca anche un cuore pulsante. Durante l'assemblea è stata lanciata la proposta di individuare una sede fisica che funga da vero e proprio circolo ricreativo. L'idea è creare un luogo di incontro dove i professionisti possano togliersi la giacca da lavoro e confrontarsi, condividere esperienze e, soprattutto, trasmettere competenze e valori alle nuove generazioni. Un modo per avvicinare i giovani a un mestiere faticoso ma ricco di soddisfazioni, creando quel passaggio di testimone che spesso manca.

Dalla piazza al libro ACPS Promotion raccoglie l'eredità di un'associazione già molto attiva sul fronte della promozione gastronomica e della solidarietà. Il nuovo corso riparte dai successi recenti, come gli eventi di piazza ad Alghero (il "Premio Salvatore Chessa" e "Alghero in Pizza") e a Castelsardo. Tra i progetti in cantiere c'è anche la memoria: è prevista la pubblicazione di un libro pensato per fissare su carta la storia, i valori e le esperienze dei cuochi del Sassarese. Un modo per dire che la cucina è cultura, e come tale va tramandata.