La spirale del tempo e la sapienza delle mani: a Sassari l’intreccio si fa memoria viva

"Tramandando Lab" presenta un percorso che va oltre l'artigianato: con la maestra Dilva Foddai, la tecnica del cestino sardo diventa un esercizio di recupero identitario, dove la manualità dialoga con la narrazione.

SASSARI – Intrecciare non è mai un verbo neutro. È un atto fondativo, una pratica che mette ordine nel caos della materia grezza per darle forma, funzione e, in ultima analisi, anima. È su questo confine sottile tra l'artigianato e l'antropologia che si muove la nuova proposta di Tramandando Lab, che invita la comunità a riscoprire una gestualità antica quanto l'uomo: Mercoledì 14 Gennaio, alle ore 18.00, verrà presentato il Corso di Cestineria Sarda - L’Arte dell’Intreccio.

Entrare in una dimensione temporale diversa. Sotto la guida della maestra Dilva Foddai, i partecipanti verranno iniziati alla tecnica "a spirale". La spirale è il simbolo dell'eterno ritorno, dell'evoluzione che parte dal centro e si espande verso l'esterno, esattamente come la cultura che si tramanda di generazione in generazione. In questo corso intensivo (strutturato in 10 incontri per un totale di 20 ore di formazione pratica), l'obiettivo è trasformare semplici elementi naturali in opere d'arte funzionali, preservando quei disegni arcaici che sono la scrittura silenziosa della storia sarda.

Il laboratorio si propone come una rievocazione contemporanea del "filò", quel momento sociale e quasi rituale in cui le donne si incontravano nei cortili o per i vicoli. Lì, mentre le dita lavoravano la rafia naturale, la palma nana o il fieno (ma anche la rafia sintetica, segno di una tradizione che sa accogliere il presente), si tesseva un altro tipo di trama: quella delle parole, dei racconti di vita quotidiana, delle storie di magia. Il corso, che si terrà in via Brigata Sassari 48 (presso Officine 41), fornirà tutti i materiali necessari per compiere questo viaggio dalla materia all'oggetto. Alla fine del percorso, l'allievo non porterà a casa solo un manufatto unico, ma una competenza che è eredità culturale, un antidoto alla frenesia moderna che riscopre la lentezza feconda del "fatto a mano".

Info e adesioni: La presentazione è fissata per mercoledì 14 gennaio alle 18.00. I posti sono limitati, per garantire quella cura e quell'attenzione che ogni trasmissione di sapere richiede. Per informazioni è possibile contattare il numero 320 8303012.