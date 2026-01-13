Sassari, il coraggio di ascoltare: "Voce Amica" apre le porte ai nuovi volontari. Al via il corso di formazione

L'associazione lancia la campagna di adesione: non servono "superpoteri", ma la disponibilità a esserci per l'altro. Un percorso per imparare l'arte dell'empatia e del non giudizio.

SASSARI – In un’epoca in cui la comunicazione è spesso un rumore di fondo veloce e distratto, c’è un telefono che squilla per chiedere una cosa sola: ascolto. È questa la missione quotidiana di Voce Amica Sassari ODV, che oggi annuncia l’apertura delle adesioni per il nuovo corso di formazione dedicato a chi vuole diventare volontario.

Chi chiama, spesso, ha solo bisogno di uno spazio sicuro in cui fermarsi, respirare e raccontarsi. Voce Amica offre proprio questo: un luogo "invisibile ma reale" dove l'accoglienza è priva di giudizi, interruzioni o tentativi di correzione. Solo ascolto autentico, rispettoso e profondamente umano.

Un percorso di crescita Scegliere di esserci per l'altro in modo discreto è una responsabilità che non si improvvisa. Per questo l'associazione considera la formazione un passaggio cruciale prima di indossare le cuffie. Il corso in partenza nelle prossime settimane è strutturato come un vero percorso personale: si lavora sull'empatia, sulla comunicazione autentica, sul rispetto dei confini e su una competenza spesso sottovalutata, ovvero la capacità di "stare nel silenzio" accogliendo anche le emozioni più complesse. Chi ha già vissuto questa esperienza la descrive come un'occasione di crescita che va ben oltre il volontariato, capace di regalare una nuova consapevolezza nelle relazioni e di dare valore tanto alle parole quanto alle pause.

Come partecipare Il corso è aperto a tutti coloro che sentono il desiderio di mettersi in gioco. Non sono richieste competenze tecniche specifiche, ma requisiti umani fondamentali: disponibilità all’ascolto, rispetto, riservatezza e continuità. Per candidarsi è sufficiente inviare una mail all’indirizzo sassari@telefonoamico.it. Sarà poi l'associazione a ricontattare gli interessati per fornire tutti i dettagli sul percorso formativo.