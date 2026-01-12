Fibromialgia, la legge fantasma del 2019: l'accusa di Coros de Fibro alla Regione. "Sette anni di attesa e solo silenzi"

L’associazione denuncia la mancata attuazione della norma regionale e l'assenza di risposte dalla Giunta Todde. Inviata una nuova richiesta urgente di incontro: "I diritti dei malati non possono restare sulla carta".

SASSARI – Ci sono leggi che restano inchiostro su carta, dimenticate nei cassetti della burocrazia regionale. La Legge Regionale n. 5 del 2019 sulla fibromialgia appartiene, purtroppo, a questa categoria. A denunciare questa stasi, che dura ormai da sette anni, è l'associazione Coros de Fibro ODV, che oggi ha deciso di rendere pubblico quello che definisce un "persistente silenzio istituzionale".

Il caso è semplice nella sua gravità: esiste una norma approvata dal Consiglio regionale per tutelare le persone affette da questa sindrome cronica e invalidante, garantendo percorsi di cura e presa in carico. Eppure, a distanza di anni, l'attuazione pratica manca. L'associazione fa sapere di aver inviato numerose lettere e comunicazioni formali alla Presidente della Regione Alessandra Todde e agli assessori competenti. L'obiettivo era chiedere chiarimenti e sbloccare l'iter. Il risultato? Nessuna risposta. Né scritta, né verbale.

"Ogni giorno – spiegano i rappresentanti di Coros de Fibro ODV – riceviamo messaggi da pazienti e soci che ci chiedono se le istituzioni abbiano risposto alle nostre richieste. Siamo costretti a dire che, nonostante i solleciti inviati alla Presidenza e agli Assessorati, il silenzio continua. Questo genera frustrazione, sfiducia e un profondo senso di abbandono".

La fibromialgia è una patologia che incide pesantemente sulla qualità della vita. Lasciare una legge vigente inattuata, sottolinea l'associazione, "rappresenta una grave criticità istituzionale". Ignorare le richieste di chi rappresenta persone fragili non è una scelta politica accettabile.

Di fronte a questo muro di gomma, Coros de Fibro ha inviato oggi, 12 gennaio, una nuova richiesta formale. Chiedono un incontro urgente con i vertici regionali per "individuare azioni concrete e tempi certi". Perché i cittadini, e soprattutto i malati, hanno il diritto di sapere se la Regione intende rispettare le sue stesse leggi o se le promesse del 2019 sono scadute.