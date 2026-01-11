Badu ’e Carros e il rischio del bunker totale: l’ultimatum del sindacato contro l’isola-carcere

In questi giorni a Nuoro tira un’aria pesante. Si discute del futuro di Badu ’e Carros con l’ipotesi che l’istituto venga trasformato in una fortezza dedicata quasi esclusivamente al 41-bis. Non è una chiacchiera da bar, ma un tema serissimo che rischia di cambiare i connotati all’intera isola, trasformandola nel deposito di massima sicurezza d’Italia. A alzare la voce per dire che così non va bene, e che i conti non tornano, è Roberto Melis, Segretario Nazionale del Con.Si.Pe, che interviene nella discussione per evitare che la Sardegna paghi il conto di decisioni prese nei palazzi romani senza conoscere la realtà del terreno.

La preoccupazione del sindacato è palpabile e le parole di Melis vanno dritte al punto: “sento il dovere di dirlo con chiarezza: la Sardegna non può diventare, ancora una volta, il luogo dove scaricare problemi e decisioni prese altrove. Non possiamo essere trattati come un’isola-carcere. Prima di fare scelte così pesanti servono confronto, trasparenza e soprattutto investimenti reali”. Il ragionamento è semplice e inattaccabile: non si può pensare di trasferire qui la crema della criminalità organizzata senza prima aver costruito le fondamenta necessarie per gestirla.

Nessuno mette in dubbio la capacità di chi indossa la divisa. La Polizia Penitenziaria, assicura il sindacato, è pronta a fare il proprio dovere come ha sempre fatto. Si parla di donne e uomini formati, abituati a guardare in faccia il pericolo con professionalità e sangue freddo. Ma il coraggio e la preparazione, da soli, non bastano se mancano gli strumenti del mestiere. La professionalità non può essere data per scontata né sfruttata all’infinito: servono mezzi, strutture che non cadano a pezzi e, soprattutto, personale. Gli organici sono all’osso e chiedere alla Sardegna di ospitare una fetta così massiccia dei detenuti più pericolosi del Paese, senza garantire tutto questo, sarebbe un atto irresponsabile.

C’è però un elemento nuovo in questa partita, ed è la compattezza del territorio. A Nuoro istituzioni e cittadini hanno capito che su un tema del genere non ci si può dividere. È un messaggio che Melis raccoglie e rilancia, convinto che quando la Sardegna parla con una sola voce, lo Stato sia costretto, volente o nolente, ad ascoltare. La richiesta rivolta a Governo, Parlamento e Regione è dunque quella di fermare le macchine e aprire un confronto serio, evitando forzature o decisioni calate dall’alto sulla testa dei sardi. La sicurezza, ricorda il segretario, non si costruisce con gli slogan a effetto, ma con scelte ragionate e con il rispetto per chi in quelle carceri ci lavora ogni giorno. La Sardegna merita equilibrio e rispetto, non di essere considerata l’ultima stanza in fondo al corridoio dove chiudere i problemi che nessuno vuole vedere.