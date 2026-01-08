Cagliari, il "lancio del sacchetto" ora costa caro: telecamere mobili e sequestro dell'auto per i furbetti

C’è uno sport che a Cagliari, come in molte città d’Italia, non passa mai di moda: il lancio del rifiuto selvaggio. Materassi ai bordi delle strade, sacchetti lanciati dal finestrino, calcinacci scaricati in campagna. Un vizio antico che però, conti alla mano, è un lusso che non possiamo più permetterci. Il Comune ha deciso di presentare il conto, e sarà salato.

L'amministrazione cittadina ha annunciato oggi una stretta decisa. Il motivo non è solo il decoro – che pure ha la sua importanza – ma il portafogli. Ripulire le discariche abusive costa alle casse pubbliche oltre due milioni di euro l'anno. E poiché in Comune i soldi non crescono sugli alberi, questa cifra finisce dritta, per legge, nella TARI. In pratica: l'incivile sporca, e l'onesto paga la bolletta più cara.

Per fermare l'emorragia, scende in campo la tecnologia. È stata attivata una "batteria" di 40 telecamere mobili. Non sono occhi fissi e prevedibili, ma dispositivi che vengono spostati quotidianamente nei punti nevralgici, pronti a immortalare il cittadino distratto (o doloso). A supporto, lavora una squadra dedicata della Polizia Locale, impegnata in appostamenti e verifiche mirate.

Ma la vera novità riguarda le sanzioni, che grazie alle recenti modifiche normative si sono fatte draconiane. Fino a ieri la multa era spesso un rischio calcolato; oggi rischia di mandare in rosso il conto in banca. Chi viene pizzicato ad abbandonare rifiuti urbani va incontro a una sanzione amministrativa che oscilla tra i 1.000 e i 3.000 euro.

C'è poi un dettaglio che farà passare la voglia ai più pigri: se il sacchetto viene scaricato utilizzando un veicolo a motore, scatta la sanzione accessoria del fermo del veicolo per un mese. L'auto resta in garage, o al deposito, a riflettere sugli errori del proprietario. Ancora più dura la vita per le imprese o gli enti: per loro l'abbandono di rifiuti non è più solo una questione amministrativa, ma penale, con pene che prevedono l'arresto e ammende che possono arrivare fino a 26.000 euro.

Il messaggio da Palazzo Bacaredda è chiaro: la tolleranza è finita. Contrastare l'abbandono significa tutelare la salute pubblica, certo, ma soprattutto evitare che i costi della maleducazione di pochi continuino a ricadere sulle tasche di tutti. Speriamo che la paura della multa riesca lì dove il senso civico ha fallito.