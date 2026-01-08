Il sole del Sud vale milioni. Ma in Sicilia scoppia la "grana" sanitaria (e Piana prepara la rivolta)

Finite le feste, si torna a zappare. O meglio, a compilare moduli. Perché l'agricoltura moderna si fa più sulle carte bollate che nei campi. Ieri sera, Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli, ha acceso la webcam per una diretta fiume dedicata al Mezzogiorno. Il messaggio è chiaro: ci sono soldi in arrivo, ma come sempre, il diavolo si nasconde nei dettagli (e nelle date).

La notizia più "calda", è il caso di dirlo, riguarda il sole. Piana ha annunciato una data che gli agricoltori di otto regioni del Sud (Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Molise, Basilicata, Abruzzo) devono segnarsi sul calendario: 21 gennaio 2026. È il giorno in cui il GSE aprirà il bando "Agrisolare". In ballo ci sono quasi 800 milioni di euro. La proposta è di quelle che non si possono rifiutare: finanziamento all'80% a fondo perduto per mettere i pannelli fotovoltaici sui tetti di stalle e fienili. Niente consumo di suolo, solo rendita. Piana ha fatto i conti della serva: un'azienda può ricavare dai 19 ai 23 mila euro l'anno vendendo energia. Chi dorme non piglia pesci, e nemmeno kilowatt.

Sicilia: nasce il presidio e l'allarme "date truccate" Ma il cuore della diretta era rivolto oltre il Tirreno. È nato ufficialmente il Centro Studi Agricoli Sicilia, affidato a Francesco Sgroi (per chi serve: 328.7646776, mail csa.sicilia@libero.it). Una necessità, più che una scelta, vista la giungla normativa dell'Isola.

Piana ha snocciolato il calendario dei bandi siciliani con precisione. Investimenti (ex 4.1): Il vecchio bando è chiuso, ma tra gennaio e febbraio dovrebbe aprirsi il nuovo SRD01. Si parla di contributi dal 65% all'80% per comprare trattori e sistemare aziende. Diversificazione (SRD03): Scade il 5 febbraio. Soldi per agriturismi, fattorie didattiche e trasformazione prodotti. La trappola dell'Indennità Compensativa e Benessere Animale: Qui Piana ha lanciato l'avvertimento più importante. Le domande si faranno a maggio, con la PAC, ma gli impegni (cioè le regole da rispettare, come il carico di bestiame per ettaro) scattano retroattivamente dal 1° gennaio. Chi sbaglia oggi, paga a maggio. Una follia burocratica tipicamente italiana: si firma dopo per promettere di aver fatto i bravi prima.

Il dramma dell'Area Cluster C'è poi una pagina nera, quella della Sicilia Orientale. Lì la burocrazia sanitaria ha creato un mostro: l'Area Cluster. A causa di tubercolosi e brucellosi, metà isola è bloccata. Niente vaccinazioni, limitazioni assurde, costi scaricati sugli allevatori. Piana non ha usato giri di parole: la situazione è «vergognosa». È pronta una petizione popolare e una richiesta di incontro urgente con i vertici regionali. Se la politica non ascolta, si passerà alla carta bollata.

Calabria e le altre Un cenno infine alla Calabria, dove piove oro verde (o quasi). C'è un bando da 50 milioni solo per l'olivicoltura (nuovi impianti, macchinari, frantoi) che scade il 21 gennaio. Un'opportunità secca per chi fa olio.

Sullo sfondo, incombe l'ombra del Mercosur, (mercato comune del sud, con stati membri Argentina, Brasile Paraguay e Uruguay. C'era pure i l Venezuela ma la sua adesione è stata sospesa nel 2017) l'accordo internazionale che rischia di inondare i nostri mercati di carne e prodotti esteri a basso costo e scarsi controlli. L'Europa ci lancia una "caramellina" da 45 miliardi per compensare, ma per Piana è l'elemosina prima della rovina. Il 2026 agricolo è iniziato. Tra bandi solari e vincoli sanitari, servirà più inchiostro che sudore.