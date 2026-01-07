Settantacinque milioni per i campi. Arriva il bando, ma attenti alla trappola dei tecnici

La Befana si è portata via le feste, come da copione, ma ha lasciato sul tavolo della Sardegna una promessa che ha il fruscio delle banconote. Ieri sera, smessi i panni della celebrazione e indossati quelli del pragmatismo, Tore Piana del Centro Studi Agricoli ha acceso la telecamera per una diretta Facebook urgente. Il tema non è di quelli che scaldano i cuori dei poeti, ma scalda certamente i motori dei trattori: si parla di soldi.

Nelle prossime settimane – si vocifera tra il 15 e il 20 gennaio – la Regione Sardegna pubblicherà il bando più atteso del comparto. I burocrati lo chiamano con una sigla che pare un codice fiscale, SRD01 (parte del nuovo CSR, ex PSR), ma per chi lavora la terra è semplicemente la vecchia "Misura 4.1". È il bando degli investimenti, quello vero.

In ballo ci sono 75 milioni di euro. Una cifra che non permetterà sprechi e che servirà a finanziare tutto ciò che rende un'azienda agricola degna di questo nome: dall'acquisto di macchinari (trattrici, mietitrebbie) alla costruzione di stalle, fienili, recinzioni, fino ai moderni tunnel per proteggere le colture o il bestiame. C'è spazio anche per la trasformazione: mini-caseifici, frantoi, laboratori per il miele. Insomma, tutto ciò che serve per produrre e vendere, non per guardare il cielo sperando che piova.

Le regole del gioco (spiegate semplice) Piana è stato chiaro, Le condizioni sono ghiotte, forse le migliori viste nell'ultimo decennio. Il contributo è a fondo perduto. Significa che la Regione vi rimborsa una parte della spesa e quei soldi non dovete restituirli. Quanto? Il 60% per tutti. Se spendete 100, la Regione ve ne ridà 60. Per i giovani? Se avete meno di 41 anni e avete aperto partita IVA da meno di 5 anni, il rimborso sale al 70%. I limiti: Si può presentare un progetto minimo da 15.000 euro fino a un massimo di 1 milione (3 milioni per le cooperative).

C'è una novità tecnica fondamentale: il Prezziario Regionale è stato aggiornato. Fino a ieri, i prezzi riconosciuti dalla Regione erano fermi a ere geologiche fa, molto più bassi di quelli reali di mercato, costringendo l'agricoltore a coprire la differenza. Oggi quei prezzi sono allineati, talvolta persino generosi. È un dettaglio che cambia la vita.

Niente "Click Day", ma c'è un ostacolo Dimenticate l'ansia da prestazione del "Click Day", quella lotteria indegna dove vince chi ha il dito più veloce sul mouse. Si procederà per graduatoria basata su punteggi (filiere, qualità, biologico, ecc.). Una volta pubblicato il bando, ci saranno 60 giorni per fare domanda.

Tutto bene dunque? Calma. Piana, col realismo di chi conosce i suoi polli, avverte di un problema logistico non da poco. Per presentare la domanda serve un "Business Plan", ovvero una relazione tecnica che dimostri che l'investimento migliorerà l'azienda. Questa relazione la deve firmare un tecnico abilitato (agronomo, perito agrario). Il guaio è che la Regione (tramite Argea e Laore) ha appena assunto centinaia di questi tecnici, svuotando di fatto il mercato dei liberi professionisti. Il consiglio è perentorio: cercate il tecnico oggi stesso. Non domani, non lunedì. Oggi. Il rischio non è perdere il finanziamento, ma non trovare nessuno che vi scriva la pratica.

Le carte in regola Infine, le note dolenti. Per accedere ai fondi servono due cose su cui non si transige: Regolarità contributiva (DURC): Bisogna aver pagato i contributi INPS. Pare che il 40% delle aziende sarde sia irregolare. Chi non lo è, corra ai ripari o rateizzi subito. Titolo di possesso: I terreni devono essere vostri o in affitto con contratto registrato. Niente accordi sulla parola, niente strette di mano. Carta canta.

L'agricoltura sarda ha fame di rinnovamento. I soldi ci sono, le regole sembrano scritte con criterio. Ora tocca agli uomini. E, soprattutto, alla loro capacità di non perdersi in un bicchier d'acqua burocratico.