Cronaca Colpo al crimine nel Sulcis: maxi operazione all'alba contro la banda dei furti

Una vasta operazione dei carabinieri ha colpito duramente la criminalità predatoria del Sulcis nel corso della mattinata di ieri. Dalle prime ore dell'alba, i militari del Comando Provinciale di Cagliari hanno lanciato un imponente blitz a Carbonia e nelle zone limitrofe, finalizzato a smantellare un presunto sodalizio criminale specializzato in furti e reati contro il patrimonio. L'operazione, disposta dall'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Cagliari, ha visto l'impiego di oltre 80 carabinieri, coordinati in un'azione capillare che ha interessato più fronti simultaneamente. A supporto dell'operazione sono entrati in campo lo Squadrone Eliportato "Cacciatori di Sardegna", i Nuclei Cinofili dell'Arma e l'11° Nucleo Elicotteri di Cagliari, confermando la portata straordinaria del dispositivo schierato. Nel corso del blitz sono stati eseguiti sette provvedimenti a carico di persone gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. La banda operava prevalentemente nel territorio del Sulcis, colpendo abitazioni, esercizi commerciali e attività economiche della zona con una sistematicità che aveva allarmato la popolazione locale.



Ulteriori dettagli sull'esito dell'operazione e sulle identità dei sospettati dovrebbero essere resi pubblici nei comunicati ufficiali diffusi dalle autorità nel corso della giornata, come da protocollo consueto nelle operazioni di questa entità. L'operazione di ieri rappresenta una risposta concreta a mesi di segnalazioni da parte dei cittadini, sempre più preoccupati per l'ondata di criminalità predatoria che ha interessato il territorio. Negli ultimi mesi, infatti, il Sulcis ha registrato un incremento significativo di furti che hanno colpito indistintamente case private, negozi, chiese, associazioni e depositi aziendali. La situazione aveva raggiunto livelli tali da spingere i sindaci a rivolgersi direttamente al Ministero dell'Interno e i cittadini a organizzare autonomamente sistemi di sorveglianza collettiva. L'emergenza era diventata tangibile: furti di rame, attrezzi, combustibile e persino beni di valore dalle abitazioni rappresentavano una minaccia costante per la serenità e la sicurezza della comunità locale.



Nel bilancio 2025 appena chiuso, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari ha registrato un'attività straordinaria di controllo e prevenzione su tutto il territorio della provincia. Con oltre 53mila interventi effettuati (media di 150 al giorno), 670 arresti e circa 3.860 denunce e iscrizioni nel registro degli indagati, le forze dell'ordine hanno mantenuto una pressione costante sui fenomeni criminali.[ Nel contesto specifico dei reati predatori, l'azione delle autorità ha dimostrato una sostanziale stabilità o diminuzione rispetto agli anni precedenti, grazie anche al modello di sicurezza "partecipata" e prossimità che caratterizza l'operato dell'Arma nel territorio. L'operazione di Carbonia si inserisce in una strategia più ampia di contrasto alla criminalità predatoria nel territorio cagliaritano e nel Sulcis in particolare. I prossimi sviluppi dei procedimenti giudiziari saranno monitorati dalle autorità competenti, mentre la popolazione locale rimane in attesa di risultati concreti nel ripristino della sicurezza stradale e abitativa. L'esperienza ha dimostrato che solo grazie alla collaborazione tra istituzioni e cittadini, unita a operazioni coordinate come quella di ieri, è possibile contrastare efficacemente fenomeni criminali di questa portata.