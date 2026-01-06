Delrio eletto Sardo dell’Anno 2025. A Zuncheddu e Testa il premio per giustizia e coraggio

Cinquantamila voti, un dato mai raggiunto prima, hanno chiuso la decima edizione del Premio “Sardo dell’Anno”, promosso da Sardegna Live. A imporsi è stato Cristiano Delrio, che con il 49,9 per cento delle preferenze è risultato il più votato dal pubblico tra il 24 dicembre 2025 e il 5 gennaio 2026.





Delrio, originario di Scano Montiferro e noto sui social come DrCrist0k, si è affermato nel corso del 2025 come uno dei volti più riconoscibili del panorama digitale isolano. I suoi contenuti, costruiti sui linguaggi della provincia sarda e su personaggi diventati ormai familiari a una platea trasversale, hanno raccolto centinaia di migliaia di interazioni tra Instagram e TikTok. Un successo che non si è fermato allo schermo: le parodie portate dal vivo nelle piazze hanno segnato il passaggio dal mondo digitale a quello dello spettacolo, consolidando un rapporto diretto con il pubblico.





Al secondo posto si colloca la coppia formata da Beniamino Zuncheddu e Irene Testa, che con il 41,9 per cento dei voti riceveranno il riconoscimento speciale “Premio Esemplare di Giustizia e Coraggio”. Un premio che guarda meno alla popolarità e più al peso civile di una battaglia: quella contro gli errori giudiziari. Nel corso dell’ultimo anno Zuncheddu e Testa hanno sostenuto una proposta di legge di iniziativa popolare che punta a garantire un sostegno economico immediato a chi viene assolto dopo lunghi periodi di detenzione ingiusta, colmando un vuoto che oggi lascia molti ex detenuti senza tutele concrete nell’attesa dei risarcimenti statali.





Alle loro spalle, la classifica ha visto una competizione serrata che ha coinvolto figure molto diverse per ambiti e linguaggi: dalla pallavolista Alessia Orro alla conduttrice Geppi Cucciari, dal cantautore eroCaddeo agli attori Virginia Raffaele e Giuseppe Ignazio Loi, passando per lo scrittore Piergiorgio Pulixi, il creator Alessandro Pili, il calciatore Riyad Idrissi e Don Francesco Marruncheddu.





Accanto al premio popolare, l’edizione 2025 assegna anche i riconoscimenti alla carriera. Il “Premio Sardo nella Storia” andrà a Gavino Ledda, autore di Padre padrone, mentre il “Premio Sardo per Sempre” sarà conferito al tenore Francesco Demuro, figura di riferimento della lirica internazionale.





La consegna ufficiale dei premi avverrà durante il Gran Galà di Sardegna Live, che sarà trasmesso in streaming sulla web tv della testata e condotto da Giuliano Marongiu. Data e location saranno comunicate nei prossimi giorni. Una serata che chiuderà idealmente un’edizione segnata da una partecipazione popolare ampia e da un confronto che, tra intrattenimento e impegno civile, restituisce uno spaccato fedele della Sardegna di oggi.