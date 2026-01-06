Epifania in corsia: la Polizia di Stato porta sorrisi ai bambini dell’Ospedale Pediatrico di Sassari

In occasione della festività dell’Epifania, la Polizia di Stato, insieme al Motoclub Polizia di Stato, ha fatto visita ai bambini ricoverati all’Ospedale Pediatrico di Sassari.

Un incontro semplice e diretto, vissuto dentro il reparto, dove agli auguri si sono aggiunti piccoli doni e, soprattutto, tempo condiviso. I poliziotti hanno salutato uno a uno i bambini, fermandosi anche con le famiglie, in un momento che ha spezzato la routine dell’ospedale e alleggerito, per qualche istante, il peso della degenza.

Più delle parole hanno parlato i volti: sorrisi improvvisi, sguardi curiosi, mani tese a ricevere un regalo. Segni di una felicità sincera, tanto più preziosa perché vissuta lontano da casa e dagli affetti quotidiani.

Un gesto sobrio, senza retorica, che ha ricordato come la presenza dello Stato possa esprimersi anche così: con una visita, un regalo, un sorriso offerto a chi, in quel momento, ne ha più bisogno.