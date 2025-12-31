Cronaca Capodanno a Cagliari: hotel e B&B vuoti. "Città invendibile, serve una visione turistica"

Mentre le piazze si illuminano per il countdown, gli hotel e i B&B del capoluogo sardo restano drammaticamente semi-vuoti, con un tasso di occupazione fermo al 30% a poche ore dalla mezzanotte di San Silvestro. Albergatori furibondi scaricano le responsabilità su un'offerta turistica anemica e una programmazione che sa di amatoriale, lasciando la città come un gigante addormentato nelle rotte invernali. Il dato è impietoso: solo il 30% delle camere occupate, in linea con gli anni passati ma lontanissimo dal "tutto esaurito" che i proclami comunali millantavano. Strutture del centro e extralberghiero riempiono con sardi da altre zone dell'Isola – coppie e gruppetti per una notte sola –, mentre il turismo straniero è un miraggio per mancanza di voli internazionali e prezzi nazionali alle stelle. Basta un'occhiata su Booking o simili: tariffe basse, disponibilità a iosa, e i gestori che rosicchiano sperando in un last-minute che non arriva.



La programmazione? Un calendario monco, senza un filo di eventi su più giorni che incentivi soggiorni decenti oltre la singola notte. Al Nord Sardegna, con Max Pezzali e Achille Lauro, le prenotazioni schizzano a due-tre notti; qui a Cagliari, "Capodanno diffuso" in tre piazze che non scaldano i motori. E i voli? Aeroporti affollati di sardi in rientro, non di turisti paganti: solo il 20% delle strutture aperte per le feste, trainate dal turismo interno. "Città invendibile", tuonano gli operatori: promozione tardiva, offerta frammentata, zero appeal per il winter tourism che Barcellona o Lisbona cavalcano da anni. Federalberghi e associazioni come Extra e B&B in Cagliari invocano una "visione turistica" vera: destagionalizzazione con trekking, archeologia e pacchetti per nord-europei in "svernamento", non cenoni isolati che lasciano il 70% dei letti a fare la muffa. Invece, soliti 3 milioni buttati in eventi Regionali che vedono i sardi pagare il conto di un Capodanno fantasma. La palla passa all'Amministrazione: destagionalizzare o affondare. Altrimenti, brindisi amaro garantito per anni.