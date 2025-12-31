Olbia, petardi artigianali in strada: sequestrati 48 ordigni illegali. Rafforzati i controlli in vista del Capodanno

Olbia si avvicina al Capodanno sotto il segno della prudenza. Nella tarda serata di sabato, a seguito di segnalazioni giunte al 112 NUE da alcuni cittadini, i Carabinieri sono intervenuti nel centro cittadino, dove era stata segnalata la presenza di giovani intenti a far esplodere petardi sulla pubblica via. Un episodio che, a pochi giorni dalla fine dell’anno, riporta al centro una questione tutt’altro che marginale: la sicurezza collettiva durante le festività.

Nel corso dell’intervento, i militari della Sezione Radiomobile hanno rinvenuto una busta contenente 48 artifici pirotecnici artigianali, privi delle prescritte marcature ed etichettature. Ordigni, dunque, da ritenersi illegali e altamente pericolosi. Il materiale è stato immediatamente posto sotto sequestro a carico di ignoti e messo in sicurezza, in attesa della successiva distruzione da parte degli artificieri dell’Arma.

Sono ora in corso ulteriori accertamenti per risalire agli autori dei fatti, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Un lavoro paziente e silenzioso, che rientra nella quotidiana attività di prevenzione svolta dalle forze dell’ordine, soprattutto in un periodo dell’anno in cui il rischio di comportamenti imprudenti tende ad aumentare.

L’episodio conferma, una volta di più, l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri sul fenomeno dell’uso improprio di artifici pirotecnici illegali. Non semplici “botti”, ma vere e proprie bombe artigianali che, specie durante le feste di fine anno, rappresentano un pericolo concreto per l’incolumità delle persone, con una particolare esposizione dei più giovani.

In vista del Capodanno, i Carabinieri hanno annunciato un ulteriore rafforzamento dei servizi di controllo sul territorio, con il concorso delle pattuglie e degli artificieri, per prevenire l’uso e la detenzione di materiali esplodenti illegali e garantire condizioni di sicurezza alla cittadinanza. Un impegno che non si esaurisce nella sola repressione, ma si accompagna a un’attività di prevenzione e sensibilizzazione già avviata, come ribadito anche nel corso della recente iniziativa informativa svolta in un centro commerciale cittadino, dedicata ai rischi connessi all’utilizzo di artifici non conformi e alle gravi conseguenze che tali comportamenti possono comportare.

L’Arma rinnova infine l’invito a segnalare tempestivamente al 112 NUE qualsiasi situazione sospetta, ricordando che la collaborazione dei cittadini resta un elemento fondamentale per garantire sicurezza e serenità durante le festività.

La comunicazione della nota stampa è autorizzata come da decreto motivato n. 61 del Reg. 2025 del 30 dicembre 2025, con la precisazione che i fatti sopra riportati si riferiscono alla fase delle indagini preliminari, fatto salvo il giudizio di merito ed eventuale del Giudice del Riesame.