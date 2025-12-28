Export sardo in forte rallentamento: -17,5% nel primo semestre 2025, crollano le Pmi

Il freno alle esportazioni sarde è netto e certificato dai numeri. Nel primo semestre del 2025 l’export manifatturiero dell’Isola registra un calo del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2024, collocando la Sardegna all’ultimo posto della classifica nazionale, a fronte di una media italiana in crescita del 2%. Ancora più marcata la flessione delle micro, piccole e medie imprese, che segnano un -29,8%, contro una media nazionale del -1,2%.

È quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese, su dati ISTAT relativi al primo semestre 2025. Il quadro riguarda un’ampia gamma di produzioni: alimentari, legno, mobili, tessili, prodotti in metallo, abbigliamento, gioielli, oltre a benzine e prodotti della raffinazione. Un andamento che, come evidenziato nel dossier, risulta in parte attenuato dalle vendite di prodotti farmaceutici, che incidono positivamente sul dato complessivo.

Nel dettaglio settoriale si registrano alcune eccezioni. La moda sarda mostra un lieve segnale positivo con un +0,8%, in controtendenza rispetto al dato nazionale (-3,8%). Bene anche la meccanica isolana, che cresce del 4,9%, pur rimanendo distante dalle performance di regioni come la Toscana. Sul fronte dei mercati esteri, spicca l’exploit delle esportazioni verso la Germania, in aumento dell’83,1%, secondo miglior dato nazionale dopo il Friuli-Venezia Giulia. Di segno opposto, invece, l’andamento delle vendite verso la Cina, con un crollo del 58,3%, che colloca la Sardegna in fondo alla graduatoria italiana.

Un quadro che desta forte preoccupazione in Confartigianato Sardegna. «L’andamento dell’export manifatturiero della Sardegna nel primo semestre dell’anno evidenzia una fase di forte rallentamento che merita attenzione – commenta Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – la nostra regione mostra infatti una dinamica meno brillante rispetto al resto del Paese, segnalandosi come una delle realtà più penalizzate nella competizione internazionale». «Una tendenza che preoccupa – aggiunge Meloni – soprattutto perché coinvolge non solo i grandi comparti produttivi, ma anche le micro, piccole e medie imprese, tradizionalmente il cuore dell’economia sarda, che faticano a mantenere posizioni sui mercati esteri».

Secondo Confartigianato, la lettura complessiva dei dati impone un cambio di passo nelle politiche di sostegno all’internazionalizzazione. «La fotografia complessiva suggerisce quindi – aggiunge Meloni – la necessità di un rinnovato impegno a sostegno dell’internazionalizzazione, con azioni mirate a rafforzare la competitività delle imprese, consolidare i mercati già presidiati e individuare nuove traiettorie di sviluppo». «Serve – rimarca – rifinanziare le missioni all’estero e le iniziative innovative per accompagnare sui mercati internazionali l’artigianato e le piccole imprese, solo così sarà possibile invertire la tendenza e riportare l’export sardo su un percorso di crescita stabile e sostenuta».

A pesare è anche il numero estremamente ridotto di imprese sarde attive sui mercati esteri. Secondo gli ultimi dati disponibili, riferiti al 2021, sono appena 633 le aziende isolane che esportano, pari allo 0,6% del totale delle attività imprenditoriali regionali, un dato che colloca la Sardegna al quart’ultimo posto in Italia. «Purtroppo le aziende sarde che hanno intrapreso la via dell’export sono ancora troppo poche – sottolinea il Presidente di Confartigianato Sardegna – e i numeri posizionano l’Isola in fondo alla classifica nazionale. Auspichiamo che il sistema imprenditoriale e le Istituzioni lavorino insieme per far crescere sia i numeri delle realtà che vogliono puntare sui mercati esteri e accrescere il proprio giro d’affari».

Tra le proposte avanzate dall’associazione, la creazione di un fondo dedicato esclusivamente all’export delle micro e piccole imprese e l’introduzione di modalità operative più semplici e accessibili. Centrale, secondo Confartigianato, anche il rafforzamento della figura del Digital Temporary Export Manager. «Un valido strumento è senza dubbio la figura del Digital Temporary Export Manager, che va ulteriormente rafforzata poiché consente di non caricare costi strutturali sulle piccole imprese e può rappresentare un’interfaccia formativo per risorse interne all’azienda – conclude Meloni – è infatti importante consentire alle MPI di camminare sulle proprie gambe, anche al fine di poter approfittare delle occasioni offerte dall’incremento del commercio digitale. Sarà necessario incentivare l’utilizzo di questo strumento ed estenderlo anche alle ditte individuali e società di persona».