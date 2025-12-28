Caos sanitario dopo la sentenza della Consulta: l’allarme di USB Sanità e il rischio commissariamento

La sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime parti della legge regionale di riorganizzazione sanitaria ha aperto una fase di profonda incertezza per il Sistema sanitario regionale. Un passaggio che, più che chiudere una stagione, ne mette a nudo tutte le fragilità strutturali e amministrative, con effetti che rischiano di riflettersi direttamente sulla tenuta del servizio pubblico.

A lanciare l’allarme è USB Sanità, che parla apertamente di un punto di non ritorno. «È giunto il momento di smettere di esitare e prendere una posizione chiara. La situazione richiede azioni immediate e responsabili. Questa sentenza segna un punto di non ritorno: nessuno può più nascondere la testa sotto la sabbia e nessuno può trovare alibi. Le responsabilità del disastro sanitario derivano anche da scelte fatte nel passato; negarlo sarebbe irrealistico», dichiara Gianfranco Angioni, referente regionale USB Sanità. «In questo contesto drammatico non ci possono essere colori politici. Ammettere le responsabilità è l’unico modo per dare risposte concrete a operatori e pazienti e garantire il funzionamento del sistema. È necessario darne immediata e piena attuazione, assumendosi fino in fondo le responsabilità che ne derivano».

Il nodo principale riguarda ora le conseguenze operative della pronuncia: il possibile reintegro dei direttori generali rimossi in base a norme dichiarate incostituzionali rischia di aggravare ulteriormente il disordine amministrativo, rendendo urgente un intervento chiaro e strutturale da parte della Regione. «Non si tratta solo di una questione formale: il pronunciamento della Corte certifica anni di scelte politiche e amministrative sbagliate che hanno rallentato il funzionamento del sistema e prodotto le criticità che oggi sono sotto gli occhi di tutti», sottolinea Angioni.

Il quadro descritto dal sindacato è quello di un sistema allo stremo. Ospedali in sofferenza, Pronto soccorso sovraffollati, liste d’attesa incompatibili con il diritto alla salute. «Gli ospedali sono al collasso, le liste d’attesa sono incompatibili con il diritto alla salute e i Pronto Soccorso sono ormai ingestibili. Non è possibile tenere in stallo un sistema così cruciale», afferma ancora Angioni.

Le difficoltà investono numerosi servizi specialistici – oncologia, chirurgia, ortopedia, pneumologia, neurochirurgia, diagnostica e salute mentale – tutti segnati da carenze di personale e risorse che compromettono i percorsi di cura.

«In particolare, la neurochirurgia rappresenta una delle aree più critiche, con liste d’attesa chirurgiche complesse che richiedono posti letto aggiuntivi e personale altamente qualificato», evidenzia il referente USB.

Tra le priorità indicate dal sindacato figurano la riapertura degli ospedali chiusi o depotenziati, le assunzioni e stabilizzazioni del personale, il superamento del precariato e il rafforzamento degli organici. Resta particolarmente critica la situazione dell’Ospedale Oncologico, dove i lavori per le nuove sale operatorie, finanziati con 11 milioni di euro del PNRR, procedono lentamente. «All'Ospedale Oncologico, i lavori per le nuove sale operatorie non avanzano e il progetto esecutivo rimane sconosciuto. Questa situazione sta gravemente incidendo sui tempi di accesso alle cure», denuncia Angioni.

USB Sanità chiede un cambio di passo immediato: assunzioni straordinarie, potenziamento della sanità territoriale, investimenti urgenti su strutture, posti letto e servizi specialistici, compresa la salute mentale. L’obiettivo dichiarato è evitare uno scenario che il sindacato considera sempre più concreto: il commissariamento nazionale del sistema sanitario regionale. «Servono assunzioni straordinarie, stabilizzazioni del personale, il rafforzamento della sanità territoriale e investimenti urgenti su strutture, posti letto e servizi specialistici. Tutti gli attori istituzionali devono assumersi le proprie responsabilità per evitare il commissariamento nazionale», conclude Angioni. «USB Sanità ha sempre lottato per una sanità pubblica di qualità, denunciando le carenze e proponendo soluzioni concrete, come assunzioni e stabilizzazioni del personale, il superamento del precariato e il rafforzamento degli organici. Continueremo a farlo, per garantire cure tempestive e sicure e aprire una reale fase di ricostruzione e rilancio della sanità pubblica».