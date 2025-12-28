Alghero: spray irritante in aeroporto: due persone denunciate per procurato allarme

Due persone della provincia di Sassari sono state denunciate in stato di libertà per procurato allarme e interruzione di un servizio pubblico in relazione a quanto accaduto lo scorso 11 dicembre nella sala partenze dell’aeroporto di Fertilia.

A conclusione delle indagini, l’Ufficio di Polizia di Frontiera di Alghero ha trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari l’informativa relativa al grave episodio che aveva portato alla sospensione temporanea delle operazioni di sicurezza e di imbarco.

Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, i due indagati avrebbero agito in concorso, diffondendo una sostanza aeriforme spray capace di provocare irritazione agli occhi e alle vie respiratorie. Il prodotto sarebbe stato introdotto fraudolentemente in area sterile, nonostante i divieti previsti. Sebbene non sia stato possibile recuperare la sostanza utilizzata, gli investigatori ritengono che possa trattarsi di uno spray irritante di piccole dimensioni, appartenente a una tipologia attualmente in libera vendita come dissuasore o per difesa personale.

L’episodio ha causato l’interruzione del servizio pubblico di trasporto aereo, con la sospensione e il rallentamento delle procedure di sicurezza e di imbarco e la conseguente partenza ritardata del volo diretto a Fiumicino.

Le accuse contestate sono quelle di procurato allarme e interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, in concorso fra loro. La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria competente.