Predda Niedda volta pagina: al via il piano per pulizia e sicurezza

Un segnale tangibile di attenzione per la zona industriale. Predda Niedda non è una periferia dimenticata. Il Comune di Sassari ha avviato nei giorni scorsi una serie di interventi mirati. L'obiettivo è doppio: decoro urbano e sicurezza.

Le operazioni sono rese possibili da risorse specifiche. Si tratta di un finanziamento di 100mila euro proveniente dalla Regione Sardegna. I fondi sono frutto di un emendamento proposto dall’assessore Antonio Piu.

L'esponente della Giunta regionale sottolinea l'importanza strategica dell'area: «Si tratta di un intervento che ho fortemente sostenuto perché risponde a un’esigenza concreta del territorio. Predda Niedda è un’area strategica per Sassari e per l’economia locale: garantire decoro, sicurezza e condizioni adeguate significa dare attenzione a chi qui lavora ogni giorno e migliorare complessivamente la qualità degli spazi pubblici».

Il piano dei lavori è fitto. Gli operai sono impegnati nel diserbo di cordonate e sottomuri. Si procede alla spollonatura degli arbusti lungo le vie. Fondamentale è la bonifica dai rifiuti. Vengono rimossi materiali di ogni genere, inclusi gli ingombranti abbandonati illecitamente.

L’amministrazione guidata da Giuseppe Mascia compie così un passo deciso. Pur trattandosi di interventi sostitutivi, non di diretta competenza ordinaria, la volontà politica è chiara. Si punta a migliorare le condizioni igienico-sanitarie. Si vuole garantire visibilità per la sicurezza stradale. Gli spazi pedonali devono tornare accessibili.

Il Primo cittadino rivendica la centralità del quartiere industriale: «L’intervento in corso certifica, se mai ce ne fosse bisogno, che è nostra intenzione prenderci cura di Predda Niedda, garantendole anzitutto gli stessi servizi e le stesse attenzioni riservate agli altri quartieri. L’ho detto pochi giorni fa per commentare il finanziamento regionale a supporto della definitiva liquidazione del consorzio: intendiamo restituire alla città un’area che dopo la lunga e complessa gestione liquidatoria deve acquisire funzioni chiare, precise e coerenti con lo sviluppo del resto della città».

Non solo pulizia, ma anche contrasto all'inciviltà. Il messaggio arriva forte dal vicesindaco Pierluigi Salis, assessore alla Transizione ecologica e al Decoro urbano. La tolleranza verso chi inquina è finita.

«Ancora più che in altri quartieri, in questa zona stiamo facendo i conti con discariche abusive e altri esempi di scarsa sensibilità ambientale, di poco rispetto per la città e di impunità», osserva Salis. «Applicheremo anche qui le stesse regole e le stesse misure di prevenzione che adottiamo nel resto di Sassari: non sarà più tollerato che qualcuno consideri Predda Niedda o altre aree periferiche come terre di nessuno».