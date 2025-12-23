Pattada, colpi di pistola all’invaso del Lerno: 55enne tra la vita e la morte

È accaduto nelle campagne attorno all’invaso del Lerno, a Pattada. Un luogo aperto, silenzioso, che ieri sera si è trasformato in scena di sangue. Antonello Regaglia, 55 anni, è stato raggiunto da più colpi d’arma da fuoco esplosi da un rivale.

Regaglia è stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato in codice rosso in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico lungo e delicato. Le sue condizioni restano disperate. I medici parlano poco, come si fa quando ogni parola pesa.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Ozieri. Le prime ricostruzioni portano a una pista già definita: un uomo con cui la vittima avrebbe avuto in passato contrasti duri, fatti di tensioni mai risolte, litigi che il tempo non aveva spento. Vecchie fratture, rimaste aperte, che ieri avrebbero trovato una conclusione improvvisa e violenta.

Gli investigatori lavorano per chiarire dinamica e responsabilità. Resta, intanto, l’immagine di una campagna che torna a essere teatro di regolamenti di conti, e di una vita sospesa, appesa a un filo sottile. Qui finiscono i fatti accertati. Il resto, per ora, è affidato alle indagini e all’attesa.