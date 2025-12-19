Pedopornografia online, operazione della Polizia Postale: due arresti in Sardegna

Un’indagine coordinata dalla Polizia di Stato ha portato all’esecuzione di 17 perquisizioni e a quattro arresti per detenzione e diffusione di materiale pornografico realizzato con l’utilizzo di minorenni. L’operazione, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana, ha interessato diverse regioni italiane, tra cui la Sardegna, dove sono stati eseguiti due provvedimenti restrittivi.

Nell’Isola sono stati arrestati un uomo di 46 anni residente a Castelsardo, sottoposto agli arresti domiciliari, e un uomo di 53 anni di Sassari, tradotto in carcere a Bancali. Entrambi risultano già noti alle autorità giudiziarie per precedenti indagini legate a reati analoghi. Gli altri due arresti sono stati eseguiti nel Lazio.

L’attività investigativa trae origine dall’analisi di un dispositivo informatico sequestrato nel corso di una precedente operazione di contrasto alla pedopornografia online. Da quell’accertamento è stato possibile risalire a una rete di utenti attivi sul territorio nazionale, ritenuti responsabili dello scambio di immagini e video raffiguranti minori, attraverso un’applicazione di messaggistica istantanea.

Per diversi mesi gli investigatori hanno monitorato le condotte dei profili individuati, ricostruendo modalità operative, frequenza degli accessi e flussi di condivisione dei contenuti. Gli approfondimenti successivi hanno consentito di identificare 17 soggetti, tutti di sesso maschile, di età compresa tra i 20 e i 70 anni, residenti in varie regioni italiane. Alcuni di loro risultano avere precedenti specifici.

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha emesso i decreti di perquisizione. Le operazioni sono state eseguite con l’impiego di oltre cinquanta operatori della Polizia Postale delle regioni Toscana, Sardegna, Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio, Piemonte e Veneto, sotto il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati decine di migliaia di file contenenti materiale pedopornografico, in alcuni casi archiviato e catalogato in modo sistematico. Il possesso di un’ingente quantità di contenuti ha consentito di procedere all’arresto in flagranza di quattro indagati. Gli altri soggetti coinvolti sono stati denunciati a piede libero, ad eccezione di tre persone che, allo stato, risultano irreperibili.

L’indagine si inserisce nell’attività continuativa di contrasto ai reati contro i minori in rete, ambito nel quale la Polizia Postale opera attraverso strumenti investigativi specializzati e un coordinamento nazionale volto all’individuazione e alla repressione delle forme più gravi di criminalità digitale.