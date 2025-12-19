Il comandante del ComTer Sud Andrea Di Stasio in visita al Comando militare Esercito Sardegna

Il generale di Divisione Andrea Di Stasio, comandante del Comando Territoriale Sud, ha effettuato nei giorni scorsi una visita istituzionale al Comando Militare Esercito Sardegna (CMESA), nell’ambito delle consuete attività di verifica e raccordo con le unità dipendenti.

Ad accoglierlo è stato il generale di Brigata Stefano Scanu. Nel corso dell’incontro, il comandante del ComTer Sud ha assistito a un briefing informativo nel quale sono stati illustrati i compiti del Comando sardo e le attività in corso e programmate. Tra le funzioni principali del CMESA rientrano il presidio territoriale, la diffusione delle informazioni al pubblico, la promozione del reclutamento, il supporto al ricollocamento professionale dei militari congedati, la gestione documentale e lo sviluppo della capacità di mobilitazione delle forze di riserva.

Rivolgendosi al personale, il generale Di Stasio ha espresso apprezzamento per l’impegno e la professionalità dimostrati, soffermandosi sul ruolo svolto dal Comando nel garantire il presidio del territorio e nel coordinare le attività militari con le esigenze delle comunità locali.

Nel corso della visita, il comandante del ComTer Sud ha incontrato anche il personale impiegato nell’operazione “Strade Sicure”, attualmente impegnato nel presidio del CPR di Macomer e della Casa circondariale di Nuoro. In tale occasione ha rivolto un ringraziamento agli uomini e alle donne impegnati per il servizio svolto nell’ambito dei compiti istituzionali assegnati.

La visita ha previsto inoltre incontri con alcune autorità locali, tra cui il prefetto di Nuoro, il questore di Cagliari e i sindaci di Cagliari e Nuoro, nel corso dei quali è stata ribadita la disponibilità dell’Esercito a operare in stretto coordinamento con le istituzioni civili, a tutela della sicurezza dei cittadini e delle libere istituzioni.