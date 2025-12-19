Caldaie senza ispezioni sul posto: l’allarme degli impiantisti sardi su oltre 300mila impianti

C’è una norma in gestazione, a Roma, che rischia di avere effetti molto concreti nelle case dei sardi. È la bozza di decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che, per gli impianti termici sotto i 35 kW, prevede il superamento delle verifiche “in situ” a favore di controlli esclusivamente documentali. Tradotto: meno sopralluoghi, più carte. Una scelta che, secondo Confartigianato Imprese Sardegna, apre un problema serio di sicurezza.

I numeri spiegano il peso della questione. Nell’Isola sono oltre 300mila i sistemi di riscaldamento domestico – caldaie e piccoli impianti termici – che rientrerebbero nel nuovo regime. Un segmento vastissimo del parco impiantistico regionale, oggi sottoposto a verifiche fisiche da parte di tecnici qualificati e che, con il nuovo impianto normativo, rischia di essere controllato solo a distanza.

Gli impiantisti artigiani sardi non contestano l’esigenza di semplificazione amministrativa. Contestano l’idea che la sicurezza possa essere garantita senza mettere piede negli edifici. Le caldaie domestiche, ricordano, non sono dispositivi neutri: producono combustione, generano fumi, sono collegate a gas, GPL o gasolio e funzionano all’interno delle abitazioni. La manutenzione corretta riduce i rischi di incidenti, di intossicazioni da monossido di carbonio e di malfunzionamenti; migliora l’efficienza energetica e contribuisce a limitare le emissioni inquinanti, comprese le polveri sottili PM10, che restano una criticità ambientale e sanitaria.

Su questo punto interviene Giuseppe Tatti, impiantista e dirigente regionale di Confartigianato Imprese Sardegna: «I controlli e la manutenzione delle caldaie domestiche effettuati da tecnici altamente specializzati, sono essenziali per la sicurezza e la tutela della salute delle persone e della qualità dell’aria». Tatti richiama anche un cambiamento culturale avvenuto negli ultimi anni: «Oggi si trovano anche online o nella grande distribuzione e vengono spesso percepite come un normale elettrodomestico, al pari di una lavatrice. Ma una caldaia non è un elettrodomestico».

Il rischio, secondo Confartigianato, è che l’eliminazione delle verifiche in presenza trasformi il controllo pubblico in un atto puramente formale. «Una caldaia è collegata a gas, GPL o gasolio, produce combustione e fumi, ed è installata all’interno delle abitazioni. I rischi che comporta sono ben diversi: fughe di gas, intossicazioni da monossido di carbonio, inquinamento dell’aria, sprechi energetici e, nei casi peggiori, incidenti gravi», prosegue Tatti. «Togliere o ridurre le verifiche sul posto significa affidarsi solo alla “buona fede”, senza più un controllo terzo e indipendente».

I dati nazionali rafforzano l’allarme. Tra il 2019 e il 2023, secondo il Comitato Italiano Gas, gli incidenti legati al malfunzionamento di impianti a gas domestici sono stati 1.119, con 128 morti e 1.784 feriti. Numeri che raccontano una realtà fatta di esplosioni, intossicazioni e tragedie domestiche, spesso maturate in silenzio, lontano dai riflettori.

Da qui l’azione dell’associazione a livello nazionale. Confartigianato Impianti ha scritto al Ministero dell’Ambiente chiedendo che qualsiasi revisione normativa preveda il coinvolgimento preventivo delle organizzazioni di categoria, il coordinamento con il Ministero per le Imprese e il Made in Italy, controlli effettivi e verificabili sugli impianti e la valorizzazione del ruolo dei responsabili tecnici abilitati. L’obiettivo dichiarato è tenere insieme semplificazione amministrativa, sicurezza delle persone e tutela ambientale.

«Quando manca il controllo in presenza, l’unica verifica reale arriva dopo, in caso di incidente, attraverso assicurazioni, periti e tribunali. Ma a quel punto il danno è già avvenuto», osserva ancora Tatti. Il paragone scelto è diretto e comprensibile: rinunciare alle ispezioni sulle caldaie equivale a controllare le auto solo sulla carta, lasciando la strada come unico banco di prova.

Il tema, dunque, non è tecnico ma politico nel senso più concreto del termine: decidere dove collocare il confine tra semplificazione e responsabilità. In un territorio come la Sardegna, fatto di case isolate, piccoli centri e impianti diffusi, spostare quel confine troppo in là significa trasferire il rischio dalle norme alle famiglie. E questo, avvertono gli artigiani, non è un dettaglio procedurale, ma una scelta che incide sulla sicurezza quotidiana.