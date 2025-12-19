Porto Torres, tre arresti al porto: documenti falsi e identità inventate ai controlli per l’imbarco

Nel porto di Porto Torres, snodo obbligato dei collegamenti marittimi con la penisola, la Polizia di Stato ha fermato e arrestato tre uomini nel corso di un’attività di controllo svolta nelle ultime due settimane. I fatti riguardano il possesso di documenti falsi validi per l’espatrio e la fornitura di generalità non corrispondenti al vero agli operatori impegnati nei servizi di vigilanza.

L’attività è stata condotta dagli agenti del Posto di Polizia di Stato di Porto Torres, articolazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Sassari. Durante le ordinarie operazioni di controllo nell’area portuale, i poliziotti hanno notato alcuni cittadini extracomunitari presentarsi all’imbarco delle navi, dirette in prevalenza verso Genova, esibendo documentazione che ha subito destato sospetti.

I successivi accertamenti, svolti attraverso servizi mirati di pattugliamento e controllo, hanno portato all’identificazione di tre soggetti. Gli uomini sono stati accompagnati negli uffici della Questura per le procedure di fotosegnalamento e per le verifiche di rito. È in questa fase che è emerso come i documenti esibiti fossero falsi e come le generalità fornite agli operatori non corrispondessero alla reale identità delle persone fermate.

Alla luce degli elementi raccolti, i tre sono stati arrestati. I provvedimenti sono stati successivamente convalidati dall’Autorità giudiziaria. Per due degli arrestati è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma e di dimora, mentre il terzo è stato condannato a sei mesi di reclusione, con pena sospesa.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio e di vigilanza portuale messo in campo dalla Polizia di Stato, finalizzato al contrasto dell’immigrazione irregolare e all’utilizzo di documentazione falsa nei tentativi di espatrio. Un lavoro silenzioso e continuo, che nei porti trova uno dei suoi punti più delicati e decisivi.