Sassari, cocaina e contanti addosso: arrestato un giovane in via Guido Sieni

È avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 20.20, l’intervento della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di un uomo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti sono intervenuti in via Guido Sieni, nei pressi dei parcheggi del Teatro S’Arza, dove hanno notato un giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto davanti all’ingresso di un’abitazione. Alla richiesta di esibire un documento di identità, l’uomo ha dichiarato di non averlo con sé, fornendo le proprie generalità solo verbalmente e senza riuscire a giustificare la presenza sul posto.

Il comportamento ha indotto gli operatori a procedere a una perquisizione personale, ritenendo possibile l’occultamento di oggetti atti ad offendere. All’interno degli indumenti è stata rinvenuta una bustina sigillata contenente una sostanza polverosa di colore bianco, successivamente risultata essere cocaina, per un peso complessivo di circa 8 grammi.

Nella tasca dei pantaloni è stata inoltre sequestrata una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, della quale il giovane non ha fornito spiegazioni attendibili.

Alla luce degli elementi emersi, la perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo. All’interno dell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto un ulteriore involucro contenente cocaina per un peso di circa 6 grammi, un bilancino di precisione funzionante e numerosi ritagli di cellophane, materiale riconducibile al confezionamento della sostanza stupefacente.

L’uomo è stato accompagnato negli uffici di Polizia per i rilievi foto-dattiloscopici. La sostanza sequestrata è stata sottoposta agli accertamenti del Gabinetto provinciale di Polizia Scientifica ed è risultata positiva al narcotest.

Il giovane è stato arrestato e, nella giornata successiva, sottoposto a rito direttissimo.