Alghero, furto di alcolici e ricettazione: due denunce della Polizia di Stato

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha denunciato due uomini per furto e ricettazione, recuperando la refurtiva sottratta da un esercizio commerciale di Alghero.

L’attività si è svolta nell’ambito dei servizi ordinari di controllo del territorio. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero hanno notato, in una via cittadina, un uomo già noto alle forze di polizia per precedenti contro il patrimonio, che trasportava alcune bottiglie di alcolici ancora sigillate. Alla richiesta di spiegazioni sulla provenienza della merce, l’uomo ha riferito che si trattava di avanzi di una festa privata.

La versione non ha convinto i poliziotti, che hanno deciso di seguirlo. Poco dopo, gli agenti hanno assistito all’ingresso dell’uomo in un minimarket cittadino e allo scambio delle bottiglie con una banconota da 20 euro, consegnata dal cassiere dell’esercizio.

Fermato immediatamente dopo la cessione, il soggetto ha inizialmente fornito dichiarazioni non univoche, per poi ammettere di aver sottratto le bottiglie poco prima da un supermercato locale.

Nel pomeriggio, il responsabile del punto vendita interessato dal furto ha formalizzato la denuncia. La merce è stata recuperata e riconsegnata dagli agenti al legittimo proprietario al termine delle attività di polizia giudiziaria.

Per i fatti accertati, l’uomo è stato denunciato per furto, mentre il cassiere del minimarket è stato denunciato per ricettazione.