Tagli alla PAC, a Bruxelles anche la Sardegna: Confagricoltura porta la voce delle campagne dell’Isola

Bruxelles non è solo il luogo delle decisioni, ma anche quello dove, a tratti, arrivano le conseguenze delle scelte che si preparano a tavolino. Nella giornata del 18 dicembre, tra i circa diecimila manifestanti che hanno raggiunto la capitale belga per protestare contro l’ipotesi di un taglio di circa il 20% al bilancio agricolo dell’Unione Europea, c’era anche una delegazione di Confagricoltura Sardegna, guidata dal presidente regionale Stefano Taras. Un segnale politico chiaro: la Sardegna non intende restare spettatrice mentre si ridisegna il futuro della Politica Agricola Comune.

Le bandiere verdi di Confagricoltura hanno sfilato insieme a quelle di oltre quaranta organizzazioni agricole europee, in mezzo a centinaia di trattori arrivati nel cuore decisionale dei Ventisette. La preoccupazione condivisa è una sola: indebolire il comparto agricolo significa compromettere la capacità dell’Europa di restare autosufficiente sul piano alimentare, con effetti che si farebbero sentire nel giro di pochi anni.

A spiegare le ragioni della presenza sarda è lo stesso Taras: «Oggi abbiamo portato la voce del mondo delle campagne sardo a Bruxelles perché il possibile taglio del 20% del bilancio agricolo UE rischia di generare seri problemi di tenuta del più importante comparto produttivo della nostra Isola e tra i più apprezzati nel mondo del made in Italy». Una posizione che lega il tema dei fondi comunitari non a una rivendicazione astratta, ma alla concreta sopravvivenza di un sistema produttivo già sottoposto a forti pressioni.

Il presidente di Confagricoltura Sardegna entra poi nel merito delle fragilità strutturali che rendono l’agricoltura isolana particolarmente esposta a decisioni di questo tipo. «Se la riduzione dei fondi comunitari dovesse passare sarebbe il colpo di grazia verso l’agricoltura sarda, già fragile rispetto ai competitor extraregionali per i costi dell’insularità, il forte invecchiamento degli operatori, la mancanza di manodopera, una burocratizzazione della gestione delle imprese crescente e le innumerevoli emergenze dovute alla crisi climatica in corso: dalle epidemie animali a quelle vegetali, passando per gli eventi piovosi estremi e le stagioni siccitose sempre più diffuse».

Un elenco che restituisce la complessità del quadro, lontano da ogni semplificazione. In questo contesto, la PAC resta uno degli ultimi strumenti in grado di garantire continuità produttiva e presidio territoriale. Ed è su questo punto che Taras insiste nel definire il senso politico della protesta: «A Bruxelles – ha concluso – abbiamo manifestato perché l’agricoltura europea, e sarda in particolare, continui a vivere e a rappresentare, soprattutto nelle nostre aree rurali, un avamposto di resistenza e di sopravvivenza contro l’abbandono dei campi e lo spopolamento di tante aree interne e spesso poco attenzionate dalla politica europea».

La presenza della delegazione sarda nella manifestazione di Bruxelles fotografa una consapevolezza diffusa nel mondo agricolo: il tema dei tagli alla PAC non riguarda solo un capitolo di spesa, ma il rapporto tra politiche europee, lavoro e territorio. Un rapporto che, in regioni come la Sardegna, resta decisivo per tenere insieme economia, comunità e futuro delle aree interne.