Fondi PAC, da Bruxelles l’allarme sui tagli: la Sardegna rischia di pagare il prezzo più alto

A Bruxelles si protesta, ma il problema non è solo la piazza. È il merito delle scelte che l’Unione Europea sta mettendo nero su bianco sulla Politica Agricola Comune. Scelte che, se confermate, rischiano di incidere in modo profondo su lavoro, produzione e tenuta sociale dei territori più fragili, Sardegna compresa.

Nel giorno della mobilitazione contro i tagli alla PAC e contro l’ipotesi di un Fondo unico europeo che accorpa agricoltura e coesione, arrivano le parole della segretaria generale della Uil Sardegna, Fulvia Murru, e della segretaria generale della Uila Sardegna, Gaia Garau. Un giudizio netto, che parte dai numeri e arriva alle conseguenze concrete.

«I tagli annunciati al bilancio della Politica Agricola Comune sono una scelta sbagliata e miope. Ridurre di 86 miliardi le risorse della PAC e sottrarre all’Italia circa il 20% dei fondi significa colpire duramente non solo le imprese agricole, ma migliaia di lavoratrici e lavoratori e interi territori, a partire dalle regioni più fragili come la Sardegna», affermano Murru e Garau, spiegando le ragioni dell’adesione, anche se a distanza, alla protesta in corso nella capitale europea.

Il punto non è solo la riduzione delle risorse, ma il disegno complessivo che si va delineando. «La creazione di un Fondo unico europeo che accorpa agricoltura e coesione rischia di trasformarsi in un gigantesco contenitore indistinto – sostengono – dove le risorse destinate al settore agricolo vengono disperse, indebolendo produzione, occupazione e, di conseguenza, presidio del territorio». Un modello che, secondo il sindacato, finirebbe per penalizzare proprio quelle aree che più dipendono dall’agricoltura come fattore economico e sociale.

C’è poi un nodo politico che le due segretarie non aggirano. «Non è accettabile che l’Unione Europea chieda sacrifici al mondo agricolo e ai lavoratori mentre, contemporaneamente, spinge per un aumento della spesa in armamenti», affermano, indicando con chiarezza un conflitto di priorità. «Le priorità devono essere altre: cibo, lavoro, sostenibilità, coesione sociale».

La posizione della Uil Sardegna e della Uila Sardegna si inserisce in una riflessione più ampia sul futuro della PAC post 2027. «Serve rafforzare la dimensione sociale della PAC 2028-2034 – concludono Murru e Garau – e difendere con forza la condizionalità sociale degli aiuti, perché i fondi pubblici devono garantire diritti, sicurezza e qualità del lavoro». Un principio che lega indissolubilmente produzione e occupazione, evitando che il sostegno all’agricoltura diventi una partita puramente finanziaria.