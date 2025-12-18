La Maddalena, controlli negli istituti superiori: rinvenuti stupefacenti e una pistola giocattolo

Nei giorni scorsi gli istituti superiori di La Maddalena sono stati interessati da un’attività di controllo condotta dalla Polizia di Stato, nell’ambito di un’azione mirata alla prevenzione e alla tutela dei più giovani. L’intervento è stato svolto dal personale del Commissariato di Porto Cervo, con il supporto della direzione scolastica e delle unità cinofile di Abbasanta.

L’operazione si inserisce in un progetto più ampio che affianca all’aspetto repressivo una dimensione educativa. I controlli, infatti, non hanno avuto soltanto la finalità di individuare condotte illecite, ma anche quella di rafforzare il dialogo con gli studenti e riaffermare la presenza delle forze dell’ordine all’interno di contesti che rappresentano luoghi centrali di crescita e formazione.

Nel corso delle verifiche sono stati rinvenuti complessivamente 31 grammi di hashish, già confezionata e presumibilmente destinata al commercio, 3 grammi di marijuana e una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Quest’ultimo oggetto, pur non essendo un’arma reale, è stato segnalato per la sua potenziale pericolosità in termini di allarme sociale e di rischio, qualora utilizzato in modo improprio.

L’esito dell’attività conferma come il contesto scolastico non possa essere considerato estraneo alle dinamiche che attraversano il territorio. Al contrario, richiede attenzione costante e interventi calibrati, capaci di tenere insieme controllo, prevenzione e responsabilizzazione. La presenza delle unità cinofile e la collaborazione con le istituzioni scolastiche hanno rappresentato un elemento centrale dell’operazione, consentendo di agire in modo ordinato e mirato.

La Polizia di Stato ha ribadito la volontà di proseguire su questa linea, mantenendo alta la vigilanza e promuovendo iniziative che puntino a intercettare comportamenti a rischio prima che diventino strutturali. Nelle scuole, più che altrove, la sicurezza non è solo una questione di intervento, ma di continuità: un lavoro paziente, fatto di presenza e ascolto, che accompagna gli studenti nel tempo e misura la propria efficacia nella capacità di prevenire, prima ancora che reprimere.