Anziana senza riscaldamento in un alloggio Ater, finisce in ospedale con la polmonite. La denuncia dell’USB

Può accadere, nell’Italia delle carte e dei regolamenti, di avere ottant’anni, una pensione appena sufficiente e nessuna rete familiare su cui contare. Può accadere di vivere in una casa popolare e scoprire che, davanti a un guasto essenziale, si è soli. È quanto racconta l’Unione Sindacale di Base in una nota che chiama in causa l’Ater e il modello di gestione dell’edilizia pubblica.

La vicenda riguarda il quartiere Tufello e una donna di ottant’anni, Marina, iscritta all’USB. All’inizio di dicembre la donna si è rivolta al sindacato perché il riscaldamento della sua abitazione non funzionava più: la caldaia si era rotta. L’alloggio rientra tra quelli Ater dotati di riscaldamento autonomo e, in base al regolamento per l’uso degli alloggi e dei servizi, la sostituzione dell’impianto è a carico dell’inquilino. Una spesa stimata tra i mille e i duemila euro, del tutto fuori portata per chi vive con una pensione minima.

L’USB ricostruisce anche il contesto normativo. Asia, l’associazione degli inquilini maggiormente rappresentativa presso l’ente di edilizia pubblica, fa parte del comitato inquilini legalmente costituito, ma – si legge nella nota – non avrebbe mai potuto proporre modifiche o integrazioni al regolamento. Un documento che, peraltro, non riporta riferimenti a delibere o determine, né indica l’ufficio che lo avrebbe redatto o approvato. Una mancanza di trasparenza che, secondo il sindacato, rappresenta già di per sé una violazione delle prerogative sindacali.

Con l’arrivo dell’inverno e l’impossibilità di sostenere la spesa, l’USB aveva deciso di avviare una raccolta fondi. Un rappresentante si era recato a casa di Marina per documentare la situazione e preparare il materiale necessario. Ma prima ancora che l’iniziativa potesse partire, la donna è stata ricoverata in ospedale con una diagnosi di polmonite.

Il sindacato non si spinge a stabilire un nesso medico diretto, ma pone una domanda che resta sospesa: una persona anziana, con reddito basso, lasciata al freddo in pieno inverno, senza alcun intervento da parte dell’ente gestore, può essere considerata un effetto collaterale accettabile di un regolamento?

«Non sappiamo se Marina riuscirà a rimettersi – scrive l’USB – ma il fatto che una persona della sua età e con il suo reddito sia rimasta senza riscaldamento fino al ricovero e non abbia ottenuto alcun aiuto da un ente come l’Ater è inaccettabile».

La denuncia si allarga così a un modello di gestione degli alloggi pubblici che, secondo Asia-USB, non tiene conto della realtà sociale degli inquilini, spesso anziani, soli o con problemi di salute. Una gestione che applica le regole senza interrogarsi sulle conseguenze concrete, scaricando sui più fragili il peso di norme pensate per tutti e adatte a pochi.

Il sindacato annuncia di restare accanto a Marina. Non come gesto simbolico, ma come atto politico e civile. Perché, quando il freddo entra in casa e le istituzioni restano fuori dalla porta, la questione smette di essere amministrativa e diventa, semplicemente, umana.