Alghero, nuovi cestini “smart” tra Rambla e Lungomare Dante: tecnologia discreta per il decoro urbano

Sulla passeggiata a mare di Alghero la modernità arriva senza proclami, in punta di piedi. Quattordici nuovi cestini compattanti, alimentati ad energia solare e dotati di sistemi di monitoraggio in tempo reale, sono comparsi in questi giorni lungo il Lungomare Barcellona e il Lungomare Dante. Un intervento mirato, realizzato dal Servizio Ambiente del Comune, che introduce per la prima volta in città una gestione “intelligente” dei rifiuti negli spazi pubblici più frequentati.

Si tratta di cestini capaci di misurare costantemente il livello di riempimento e di trasmettere i dati operativi a un portale web dedicato. Il cuore del sistema è un sensore integrato che comunica in tempo reale con la piattaforma di gestione, consentendo interventi più puntuali e una programmazione razionale degli svuotamenti. Meno passaggi inutili, meno cestini traboccanti, maggiore ordine visivo: la tecnologia, in questo caso, lavora per sottrazione.

L’iniziativa rientra in una sperimentazione che l’amministrazione comunale ha deciso di avviare proprio nei luoghi simbolo della città, dove la pressione quotidiana di residenti e turisti rende più evidente ogni limite del sistema tradizionale. «Avviamo questa sperimentazione con rinnovato impegno per offrire alla città un’ulteriore forma di partecipazione alla pulizia del bene comune, specialmente nei siti di maggiore frequentazione come le nostre passeggiate», ha spiegato l’assessore all’Ambiente Raniero Selva.

L’installazione dei cestini è finanziata con risorse PNRR per circa un milione di euro, stanziate nel 2024 e affidate nell’ottobre scorso. Il progetto non si esaurisce nei contenitori intelligenti: fa parte di un pacchetto più ampio di soluzioni pensate per accompagnare il prossimo appalto di igiene urbana, introducendo strumenti tecnologici in grado di migliorare sia la raccolta sia le modalità di conferimento, con ricadute dirette sull’efficienza complessiva del servizio.

L’obiettivo dichiarato è duplice. Da un lato agevolare il cittadino, rendendo più semplice e ordinato il gesto quotidiano del conferimento dei rifiuti; dall’altro rafforzare il sistema integrato di gestione, passando da una logica reattiva a una logica di controllo e previsione. Una trasformazione silenziosa, che non cambia il volto della città ma ne corregge le abitudini.

Nel perimetro degli interventi finanziati dal PNRR rientra anche la rifunzionalizzazione del Centro del Riuso di Galboneddu. I lavori, avviati il 10 settembre scorso, sono entrati nella fase conclusiva e rappresentano un altro tassello di una strategia che punta a spostare l’asse dalla semplice raccolta allo sviluppo di una filiera più consapevole del riuso e della riduzione degli sprechi.

Non è una rivoluzione spettacolare. È, piuttosto, un aggiornamento del metodo: piccoli strumenti, collocati nei punti giusti, che provano a tenere insieme decoro urbano, sostenibilità e gestione razionale delle risorse. In una città come Alghero, dove lo spazio pubblico è parte integrante dell’identità, anche un cestino può diventare una scelta politica. E, soprattutto, una scelta misurabile.