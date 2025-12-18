Dermatite nodulare bovina, il Centro Studi Agricoli: “Troppi capi sani abbattuti. Agli allevatori va detta tutta la verità”

La dermatite nodulare contagiosa dei bovini in Sardegna è entrata in una fase che, sul piano sanitario, appare di avanzato contenimento. I focolai attivi sono oggi due, su un totale di 77 registrati dall’inizio dell’emergenza. Non si segnalano nuovi casi dall’inizio di ottobre e la campagna di vaccinazione obbligatoria ha raggiunto una copertura del 97% sull’intero territorio regionale. Dati ufficiali, difficili da contestare, che però non chiudono il dibattito. Anzi, lo rendono più scomodo.

Il Centro Studi Agricoli, attraverso il suo presidente Tore Piana, torna a porre una questione che accompagna questa crisi fin dall’inizio: la distanza tra l’andamento reale della malattia e le misure applicate sul campo. Una distanza che, secondo l’organismo, ha prodotto conseguenze pesanti per la zootecnia sarda.

C’è un elemento scientifico che, secondo il Centro Studi Agricoli, non può essere rimosso dal ragionamento pubblico. Come avviene per la lingua blu, anche la dermatite nodulare è trasmessa da vettori insetti. Con l’abbassamento delle temperature, questi cessano di circolare. I primi freddi spiegano quindi l’assenza di nuovi casi e di nuovi conteggi. Un fatto oggettivo, che rafforza – nella lettura del Centro Studi – l’inutilità di misure emergenziali estreme come l’abbattimento indiscriminato dei capi sani.

I numeri, richiamati con insistenza, restano il punto più dolente. Su 3.713 bovini coinvolti, 492 sono risultati infettati. Gli abbattimenti, però, hanno riguardato 3.411 capi, in larga parte sani. «L’applicazione rigida delle norme europee ha prodotto l’abbattimento di migliaia di capi sani, una misura sproporzionata e non più giustificabile alla luce dell’andamento reale della malattia», denuncia il Centro Studi Agricoli, parlando apertamente di una ferita profonda inferta al patrimonio zootecnico dell’Isola.

Secondo il Centro Studi, le norme europee avrebbero potuto e dovuto essere oggetto di deroghe specifiche, come già avvenuto in altri Paesi e in altri contesti sanitari. Una strada che non sarebbe stata percorsa, scegliendo invece di scaricare il costo della gestione dell’emergenza direttamente sugli allevatori.

Sul piano giuridico, entra ora in gioco un altro elemento che, secondo Piana, impone chiarezza. Esiste una sentenza del Consiglio di Stato che blocca gli abbattimenti in due allevamenti del Nuorese fino al 22 gennaio 2026. «Questo è un fatto giuridico, non una valutazione politica», sottolinea il Centro Studi Agricoli. Di conseguenza, fino a quella data, i servizi veterinari non possono avviare le pratiche per richiedere lo sblocco delle movimentazioni extra-regionali, perché il quadro normativo e giudiziario resta sospeso.

È su questo punto che il Centro Studi insiste con maggiore forza sul tema della comunicazione verso il mondo agricolo. «Dire sempre la verità è un dovere», afferma Tore Piana. «Non si può chiedere agli allevatori di vaccinare, subire abbattimenti di massa e allo stesso tempo far credere che lo sblocco delle movimentazioni sia imminente, quando oggi non lo è». Né, aggiunge, si può far ricadere la responsabilità del blocco su circa 150 aziende che non hanno consentito le vaccinazioni: «Queste non sono il motivo vero del mancato avvio delle procedure di libera circolazione anche fuori Regione dei capi vivi».

Da qui una serie di richieste che il Centro Studi Agricoli definisce non più rinviabili: maggiori controlli nei porti sull’ingresso di animali vivi in Sardegna, indicati come una delle vere cause dell’arrivo dei virus; deroghe europee immediate, basate su vaccinazione, stagionalità del vettore e sorveglianza; trasparenza totale verso gli allevatori; indennizzi certi e rapidi per le aziende colpite.

La linea resta netta: «La sanità animale si tutela con competenza e proporzionalità, non distruggendo il patrimonio bovino della Sardegna». E, conclude Piana, «nascondere la realtà non aiuta nessuno. Gli allevatori meritano rispetto, verità e scelte coraggiose».