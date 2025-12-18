Oristano, truffa ed estorsione: sequestri e misura cautelare per una donna indagata

Un’ordinanza di misura cautelare personale, accompagnata dal sequestro di beni e disponibilità finanziarie, è stata eseguita nei giorni scorsi a Oristano dai Carabinieri del Comando provinciale e dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di una donna indagata per truffa ed estorsione.

L’ordinanza prevede l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni e sequestri preventivi che hanno riguardato beni mobili e immobili, conti correnti bancari e conti di gioco, ritenuti riconducibili all’attività contestata.

L’indagine nasce da una collaborazione operativa strutturata tra Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, sviluppata sotto il coordinamento del Pubblico ministero. La condivisione degli elementi investigativi ha consentito di ricostruire un modus operandi ritenuto ricorrente: l’indagata avrebbe instaurato rapporti fiduciari con le vittime, spesso persone in condizioni di fragilità o attraversate da difficoltà personali e familiari, per ottenere elargizioni di denaro.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le somme sarebbero state richieste con il pretesto di attività di intermediazione o consulenza bancaria, fiscale e burocratica, nonché per presunte pratiche ereditarie, rinnovi di investimenti o stipule assicurative. Da una prima stima, l’ammontare complessivo delle somme sottratte supererebbe i 235.000 euro. Parte di tali risorse sarebbe stata successivamente destinata al gioco d’azzardo, con conseguenze economiche e personali rilevanti per alcune delle vittime.

Gli approfondimenti investigativi hanno inoltre evidenziato che i soggetti truffati, tutti residenti nell’Oristanese, erano spesso persone conosciute direttamente dall’indagata, avvicinate e coinvolte attraverso giustificazioni di volta in volta diverse.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità penale della persona sottoposta a indagine potrà essere accertata in via definitiva solo all’esito di una sentenza irrevocabile di condanna, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.