Comuni montani, il rinvio chiesto dalla Sardegna: dietro i numeri, una contesa sul metodo

Prima dei numeri, viene il metodo. È su questo terreno che la Sardegna ha scelto di fermare la corsa della nuova classificazione dei Comuni montani, chiedendo in Conferenza delle Regioni il rinvio del provvedimento. Non una presa di posizione di bandiera, ma la contestazione di un’impostazione che, secondo la Regione, rischia di ridisegnare la geografia istituzionale senza tenere conto della realtà dei territori.

“La richiesta di rinvio del provvedimento sulla nuova classificazione dei Comuni montani, presentato oggi in sede di Conferenza delle Regioni, è una scelta necessaria e responsabile. La Sardegna, insieme ad altre Regioni, esprime un parere contrario e chiede al Governo di rivedere criteri e metodo di un’impostazione che rischia di produrre effetti profondamente ingiusti”, dichiara l’assessore regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda.

Il dato che emerge dalla proposta di Dpcm è netto: in Sardegna i Comuni montani passerebbero da 234 a 74. Una riduzione che, per la Regione, non fotografa il territorio ma ne semplifica eccessivamente la complessità. “La proposta di DPCM – spiega l’assessore – riduce drasticamente il numero dei Comuni montani in Sardegna, da 234 a 74. Una contrazione che non restituisce la realtà dei nostri territori e che deriva dall’applicazione di parametri esclusivamente morfologici, incapaci di cogliere le condizioni sociali, economiche, ambientali e infrastrutturali che definiscono lo svantaggio reale delle aree montane e parzialmente montane”.

Accanto al merito, Spanedda richiama una questione procedurale che pesa quanto i contenuti. “I dati – dichiara – sono stati forniti alle Regioni solo nella fase finale e in tempi estremamente ristretti, impedendo una valutazione tecnica approfondita e condivisa”. Un passaggio che, nelle parole dell’assessore, svuota di sostanza il confronto istituzionale. “Non riteniamo inoltre corretto che i criteri di classificazione siano stati di fatto annunciati prima di un reale confronto politico. In questo modo, la riunione istituzionale rischia di diventare un passaggio meramente ornamentale, svuotando di significato il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni”.

Nel merito, la critica riguarda l’idea stessa di montagna sottesa al provvedimento. “La montagna non è solo una quota altimetrica: è territorio, comunità, servizi, accessibilità, fragilità strutturali. Ridurre tutto a parametri esclusivamente morfologici è un errore di impostazione”. Anche accettando, per ipotesi, questo approccio, l’applicazione rigida delle soglie ai confini amministrativi produrrebbe un effetto distorsivo: “Una parte significativa del territorio montano italiano finisce per scomparire dal riconoscimento istituzionale”.

È qui che emerge con forza la specificità sarda. “Parlo per una Regione caratterizzata da Comuni di grande estensione territoriale – sottolinea Spanedda –. All’interno di questi Comuni esistono porzioni di territorio che soddisfano pienamente i criteri indicati, criteri sui quali peraltro ci riserviamo ancora di discutere. Tuttavia, proprio perché alcuni sono più estesi di altri, l’applicazione rigida delle soglie fa sì che intere aree montane vengano escluse dal riconoscimento, pur mantenendo inalterate tutte le loro criticità. Quelle aree non cessano di essere fragili: semplicemente diventano invisibili”.

L’invisibilità istituzionale si traduce in effetti concreti. “La riduzione dei Comuni montani incide direttamente sulla ripartizione del Fondo FOSMIT e sull’accesso a numerose misure di sostegno, dai servizi essenziali alle politiche per la sanità e l’istruzione nelle aree interne”. Senza un incremento delle risorse complessive, avverte l’assessore, la possibilità per le Regioni di intervenire a favore dei Comuni esclusi rischia di risolversi in una redistribuzione interna, “con un saldo complessivo negativo per la Sardegna”.

Da qui la richiesta di rinvio e di riapertura del confronto. “Esiste dunque – conclude Spanedda – un vizio strutturale in questa proposta, che non può essere risolto con correttivi parziali o semplici emendamenti. Per queste ragioni abbiamo chiesto il rinvio e l'apertura a un confronto. Non è in gioco solo una questione di risorse, ma il riconoscimento dei territori montani nella loro complessità e la credibilità delle istituzioni nei confronti delle comunità che li abitano”.

Il provvedimento resta sul tavolo. La discussione, ora, non riguarda soltanto quante montagne restano sulla carta, ma chi decide come si misurano.