Arnas Brotzu, USB Sanità chiede l’avvio immediato dei DEP: “Più equità e riconoscimento per i lavoratori”

All’Arnas Brotzu si apre una fase che il personale attende da tempo. Con l’insediamento della nuova Amministrazione, USB Sanità, insieme alle proprie RSU, ha formalmente chiesto l’avvio immediato delle procedure relative ai Differenziali Economici di Professionalità (DEP) e la convocazione della sessione negoziale prevista dal CCNL Sanità.

La richiesta si colloca in un quadro contrattuale preciso. I DEP rappresentano uno strumento di progressione economica finalizzato a riconoscere anzianità di servizio e professionalità maturate, secondo quanto stabilito dal contratto nazionale. Uno strumento che, secondo USB, negli anni passati non ha sempre prodotto risultati equi.

“La nuova Amministrazione ha l’opportunità di affrontare un tema atteso da tempo dal personale”, dichiara Gianfranco Angioni, referente aziendale USB Sanità. “È importante avviare un confronto che renda i DEP più equi e accessibili, negli anni scorsi troppi accordi penalizzanti per i lavoratori”.

Il sindacato sottolinea come i Differenziali Economici debbano tornare a essere un riconoscimento coerente con lo spirito del CCNL Sanità, superando distorsioni che hanno limitato l’accesso a molti aventi diritto. “Molti lavoratori, pur avendo i requisiti, non hanno potuto accedere ai DEP. Oggi è possibile ampliare la platea e correggere iniquità”, aggiunge Angioni.

Tra le richieste avanzate da USB Sanità figura infatti l’ampliamento della platea dei beneficiari, con attenzione a tutte le aree professionali, incluso il personale infermieristico. In questa prospettiva, l’organizzazione sindacale propone anche la predisposizione di una graduatoria d’ufficio, ritenuta uno strumento utile per garantire pari accesso e ridurre il rischio di esclusioni involontarie.

Nel documento trasmesso all’Azienda vengono inoltre richiamate altre criticità già segnalate in precedenza: carenze e dotazioni organiche, incentivi per le funzioni tecniche, riordino delle attività chirurgiche, gestione dei parcheggi, buoni pasto e pagamento dei festivi infrasettimanali. Questioni che, per USB Sanità, fanno parte di un quadro più ampio di problematiche irrisolte nella vita quotidiana dell’ospedale.

Un passaggio specifico riguarda poi l’incorporazione del Micocitemico a partire dal 1° gennaio. Un’operazione che, secondo il sindacato, rende necessario rideterminare i fondi contrattuali per assicurare un’equa distribuzione delle risorse tra tutto il personale coinvolto, evitando squilibri e disparità.

“Si tratta di questioni già portate all’attenzione dell’Azienda e che non possono più essere rinviate. Ora servono risposte chiare, tempi certi e atti concreti: i lavoratori attendono da troppo tempo”, continua Angioni. E conclude: “USB Sanità resta in attesa della convocazione immediata della sessione negoziale e di una informativa completa sulle risorse economiche disponibili e sulle proiezioni delle fasce economiche per tutte le aree professionali”.

La richiesta è ora formalizzata. Il confronto resta affidato ai tempi e alle decisioni della nuova Amministrazione, chiamata a dare seguito a un tema che tocca direttamente il riconoscimento economico e professionale di centinaia di lavoratori.