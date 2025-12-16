Motore termico, l’Europa prende tempo: la transizione come terreno di scontro

La decisione di Bruxelles sul futuro del motore termico continua a essere rinviata per necessità. In tre parole: assenza di strategia. La transizione energetica, nella sua dimensione europea, non è una questione ambientale in senso stretto: è un conflitto tra sistemi industriali, interessi nazionali e capacità di tenuta sociale.

In questo quadro si colloca la posizione di FederPetroli Italia, che legge l’incertezza normativa come il sintomo di una strategia incompleta. L’Unione europea ha fissato obiettivi ambiziosi, ma fatica a renderli coerenti con la struttura reale dell’economia continentale, fondata su filiere lunghe, investimenti rigidi e tempi di riconversione non comprimibili.

«In attesa della decisione di Bruxelles sul motore termico, possiamo dire a questo punto che abbiamo lavorato bene a livello europeo. Abbiamo fatto capire negli anni che una Transizione Energetica deve essere graduale e condivisa con le reali esigenze e con gli investimenti dell’indotto industriale, altrimenti poi tutto diventa inutile e si arriva per forza di cose alle deroghe».

Il nodo è qui: una transizione imposta senza consenso industriale produce, inevitabilmente, eccezioni. Le deroghe sono la prova che l’architettura normativa non regge l’impatto con la realtà produttiva. La confusione emerge con chiarezza anche sul fronte dell’elettrico, indicato come perno del nuovo modello ma accompagnato, nei fatti, da soluzioni ibride che ne ridimensionano la portata.

«Come FederPetroli Italia riteniamo, nell’attesa di qualsiasi conferma da Bruxelles che la confusione in materia energetica regna sovrana, questo è ben evidente dal fatto che anche nel campo elettrico, si voglia inserire una piccola riserva a benzina, in range extender particolare in materia legislativa».

Il ricorso ai range extender è l’ammissione che l’infrastruttura non è pronta, che la dipendenza energetica non è stata risolta, che l’elettrico puro non garantisce ancora autonomia strategica. In altre parole, l’Europa vuole cambiare modello senza averne uno alternativo pienamente funzionante. Da qui l’attesa. «Attendiamo nuove indicazione dalla Commissione».

Bruxelles è chiamata a una scelta che va oltre il settore automobilistico. In gioco c’è la credibilità della politica industriale europea, stretta tra la pressione ideologica della transizione rapida e la necessità di non disarticolare il proprio apparato produttivo. Finché questo equilibrio non sarà trovato, la transizione resterà un processo annunciato, corretto, rinviato. Non deciso.