Capoterra, bruciava rifiuti in un terreno agricolo: denunciato il titolare di un’impresa edile

È stato sorpreso mentre alimentava un rogo di rifiuti in un terreno agricolo, in località Frà Giuanni. Per questo la Stazione Forestale di Uta ha denunciato il titolare di un’impresa edile, nell’ambito di un procedimento che si trova nella fase delle indagini preliminari e nel rispetto della presunzione di innocenza.

L’intervento del Corpo Forestale è scattato dopo una serie di segnalazioni giunte alla linea operativa del Reparto, che indicavano episodi ricorrenti di combustione di rifiuti. I fumi, intensi e maleodoranti, venivano avvertiti sia nelle prime ore del mattino sia in tarda serata, segno di una pratica non occasionale.

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato l’uomo mentre bruciava rifiuti speciali su un’area di circa cinque metri quadrati. Nel rogo erano presenti legno verniciato, vetro, plastica e alluminio. L’abbondante presenza di ceneri ha fatto emergere ulteriori combustioni avvenute in precedenza.

L’episodio si inserisce in un contesto già noto alle autorità. L’8 giugno 2024, infatti, lo stesso soggetto era stato denunciato per una condotta analoga nello stesso terreno. In quell’occasione, un’area agricola di circa 900 metri quadrati, utilizzata come deposito abusivo di rifiuti – anche pericolosi, tra cui eternit e plastica – oltre alla presenza di un natante e di un autocarro in disuso, era stata sottoposta a sequestro. Contestualmente era stata prescritta la bonifica del sito ai sensi dell’articolo 318 del decreto legislativo 152 del 2006. Prescrizioni che, secondo quanto riferito dal Corpo Forestale, risultano tuttora inadempiute.

Per il nuovo episodio l’uomo è stato segnalato all’Autorità giudiziaria per diverse ipotesi di reato previste dal Testo unico ambientale, relative alla gestione illecita di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza delle necessarie autorizzazioni. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Cagliari, che procede.

La normativa vigente prevede un inasprimento delle sanzioni per le condotte di gestione illegale dei rifiuti, con ammende che possono arrivare a diverse migliaia di euro, oltre alle eventuali responsabilità penali nei casi più gravi.

Il Corpo Forestale richiama infine l’attenzione sui rischi legati alla combustione dei rifiuti, che sprigiona sostanze nocive come diossine, furani e particolato fine, con possibili ricadute sull’aria, sul suolo e sulle colture. La cittadinanza è invitata a segnalare tempestivamente situazioni analoghe al numero di emergenza ambientale 1515, attivo 24 ore su 24.