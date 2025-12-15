Oristano: festività natalizie e di fine anno, rafforzate le misure di sicurezza - riunito il Comitato per l’ordine pubblico

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e di fine anno, la macchina della sicurezza si prepara ad affrontare uno dei periodi più delicati dell’anno. Nella mattinata odierna il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata per valutare il quadro complessivo e definire misure idonee a garantire la tutela della legalità e della sicurezza sul territorio.

Nel corso dell’incontro è stato condiviso l’innalzamento del livello delle misure di security, attraverso il rafforzamento del dispositivo di prevenzione generale e dei servizi di controllo del territorio. L’attenzione sarà concentrata in particolare sui luoghi di culto, sui siti a maggiore afflusso e aggregazione, sui centri commerciali, sui mercatini natalizi, sui locali di intrattenimento, nonché sulle stazioni ferroviarie e sulle principali arterie stradali.

I servizi di vigilanza e controllo saranno assicurati con il concorso coordinato di tutte le componenti delle Forze dell’Ordine e delle Polizie locali. A supporto del dispositivo, anche ANAS e Provincia hanno garantito la propria operatività per il pronto intervento in caso di emergenze lungo le strade di rispettiva competenza, in un periodo tradizionalmente segnato da un incremento dei flussi di traffico.

Nel delineare il senso delle misure adottate, il prefetto Angieri ha sottolineato: «Le misure adottate – ha dichiarato il Prefetto – sono orientate a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare lo svolgimento delle festività in condizioni di serenità. A nome delle istituzioni, rivolgo un augurio di buone feste a tutta la cittadinanza, ringraziando le donne e gli uomini che saranno impegnati nei servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».

Alla riunione hanno partecipato il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il dirigente della Polizia Stradale, il dirigente del 7° Reparto Volo, l’assessore allo Spettacolo del Comune di Oristano, i rappresentanti dell’Amministrazione provinciale, del Compartimento della Polizia Ferroviaria, del Centro operativo per la sicurezza cibernetica e dell’ANAS, oltre al comandante della Polizia municipale di Oristano.

Un dispositivo ampio e articolato, pensato per accompagnare le prossime settimane con una presenza discreta ma costante delle istituzioni, affinché il tempo delle feste possa svolgersi in un clima di ordine, sicurezza e normale convivenza civile.