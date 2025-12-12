Cronaca Addio Tiziana Cabras, colonna portante dell’Amsicora femminile di hockey su prato ed anche della Nazionale italiana.

Ci ha lasciati Tiziana Cabras, una figura molto nota nell'ambiente dell'hockey su prato italiano, specialmente in Sardegna e con l'Amsicora, la squadra di Cagliari, la sua città. È stata una colonna portante della formazione che primeggiava negli anni ‘80, una delle società più blasonate e vincenti d'Italia nell'hockey su prato femminile. Ha vestito anche la maglia azzurra della Nazionale Italiana, partecipando a competizioni internazionali e contribuendo alla storia sportiva della disciplina in Italia. Spesso menzionata in articoli e cronache sportive per i suoi successi e la sua dedizione allo sport, rappresentando un punto di riferimento per le giovani atlete. Il suo nome è sicuramente legato ai successi dell’Amsicora. Analizzando le date degli Scudetti, si evince che il primo grande ciclo di successi dell'Amsicora è quello degli anni '80, che coincide con il periodo in cui Tiziana Cabras era una giocatrice di rilievo, sia nel club che in Nazionale. L’Amsicora ha dominato la scena femminile dell'hockey su prato in quegli anni e Tiziana Cabras è stata una delle atlete simbolo di questo periodo d'oro, che l'ha portata anche a vestire la maglia della Nazionale Italiana.