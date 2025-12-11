Sassari, eseguito ordine di carcerazione: 55enne arrestato dopo mesi di latitanza

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 55 anni, originario della provincia di Nuoro, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale presso il Tribunale di Cagliari.

Il provvedimento arriva dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, che ha reso definitive diverse condanne riportate nel tempo dall’indagato. Si tratta di reati gravi: fra questi spiccano gli assalti ai furgoni portavalori e ai caveau degli istituti di vigilanza privata.

Alla notizia della decisione della Suprema Corte, l’uomo si era reso irreperibile, tentando la fuga e sottraendosi a una pena complessiva di oltre undici anni di reclusione.

La latitanza è finita nelle campagne di Thiesi. Qui il 55enne si è costituito dopo una lunga attività investigativa della Squadra Mobile di Sassari e un delicato lavoro di convincimento portato avanti con persone vicine all’uomo.

Ultimate le procedure di rito, il destinatario dell’ordine di cattura è stato trasferito alla casa circondariale di Bancali, dove inizierà a scontare la pena definitiva.