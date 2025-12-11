Birori, arrestato un 51enne per maltrattamenti: intervengono i Carabinieri dopo l’ennesima notte di violenza

A Birori i Carabinieri della Compagnia di Macomer hanno arrestato un uomo di 51 anni nell’ambito di un caso di maltrattamenti in famiglia. La vittima è la madre, che da tempo subiva percosse, insulti e minacce.

L’ultimo episodio si è consumato quando la donna, spaventata, ha lasciato la propria abitazione cercando rifugio presso una conoscente. Da lì ha chiesto aiuto ai Carabinieri. I militari della Stazione di Silanus, arrivati nell’abitazione, hanno trovato il figlio in evidente stato di alterazione alcolica e la casa segnata da suppellettili rotte e segni di violenza.

È stato richiesto l’intervento del 118 per verificare le condizioni di entrambi. Alla vista dei soccorritori, l’uomo ha tentato di colpire uno di loro. L’intervento immediato dei militari ha evitato che la situazione peggiorasse ulteriormente, permettendo di immobilizzare il 51enne.

L’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento aggravato.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità dell’indagato sarà stabilita solo al termine dell’eventuale processo, nel rispetto del principio di innocenza.