Molentargius, due casi distinti di abbandono rifiuti: la Forestale individua i responsabili

Nel Parco naturale regionale di Molentargius–Saline il lavoro della Stazione Forestale di Cagliari ha portato a due interventi rilevanti contro l’abbandono dei rifiuti. Due vicende diverse, entrambe dentro un’area che vive già un equilibrio fragile e dove ogni violazione pesa più che altrove. Le indagini rientrano nella fase preliminare e ogni responsabilità dovrà essere accertata in sede giudiziaria.

Rifiuti speciali nelle vasche stagnali di Perdalonga: sequestrata l’area, identificato un responsabile

Durante i controlli di ottobre il personale forestale ha scoperto due grandi accumuli di rifiuti speciali – materiali di risulta, inerti, terre, masserizie – depositati ai margini di una vasca stagnale nella zona di Perdalonga – Costa Bentu, nel territorio di Quartu Sant’Elena. Non erano semplici scarichi abusivi: i materiali apparivano collocati con l’intento di riempire lo specchio d’acqua, un intervento che in un’area protetta assume un peso ben diverso.

La zona è sottoposta a più livelli di tutela: confina con una Zona di Conservazione Speciale, rientra nelle aree Ramsar e, secondo il PUC di Quartu, appartiene all’ambito delle vasche salanti. Gli agenti hanno sequestrato la porzione interessata e individuato un soggetto ritenuto responsabile dell’illecito, ora deferito alla Procura di Cagliari.

Le verifiche non si fermano qui. Si sta ricostruendo la titolarità dei terreni, pubblici e privati, per stabilire chi dovrà provvedere alla bonifica qualora non lo faccia l’autore dell’accumulo. Sono in corso accertamenti per capire se altre persone abbiano conferito rifiuti e se esistano ulteriori depositi riconducibili allo stesso soggetto.

Abbandona i rifiuti domestici nel quartiere Medau Su Cramu: sorpreso in flagranza

La seconda indagine riguarda la zona di Medau Su Cramu, dove gli agenti hanno individuato un uomo che da mesi smaltiva i propri rifiuti domestici abbandonandoli lungo via Is Arenas. Ricostruito il comportamento, la Forestale ha organizzato appostamenti mirati e lo ha colto sul fatto mentre scaricava sacchi colmi di rifiuti, trasportati in auto dalla sua abitazione.

Per lui è scattata la procedura prevista dall’articolo 255 del Codice dell’ambiente: una sanzione che può arrivare fino a 18 mila euro e il ritiro immediato della patente, che verrà sottoposta alla sospensione prefettizia. Gli agenti hanno accertato anche un’ulteriore irregolarità: l’uomo non risultava iscritto agli elenchi TARI e non disponeva dei contenitori regolari per il conferimento. Oltre alla multa dovrà quindi farsi carico delle spese di bonifica sostenute dal Parco e dal servizio comunale e regolarizzare la propria posizione tributaria.

Proseguono le verifiche per individuare eventuali complici o ulteriori episodi riconducibili allo stesso comportamento.

Il parco di Molentargius, stretto fra aree urbane e fasce naturali delicate, continua così a essere uno dei fronti più esposti dell’isola, dove ogni operazione di contrasto evidenzia quanto sia fragile l’equilibrio che si tenta di proteggere.