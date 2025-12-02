La Maddalena, sei arresti dopo due furti in serie. Fermato il traghetto prima della fuga

Una notte movimentata quella del 2 dicembre, con un’operazione rapida che ha portato i Carabinieri della Stazione di La Maddalena ad arrestare sei uomini, tutti domiciliati nel territorio olbiese, bloccati a bordo del traghetto diretto a Palau subito dopo aver messo a segno due furti aggravati nel centro dell’isola.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe prima sottratto circa 500 euro di alcolici da un supermercato, per poi spostarsi in un secondo esercizio commerciale dove, utilizzando borse schermate, avrebbe trafugato prodotti per l’igiene personale per un valore di 3.500 euro.

La segnalazione arrivata al 112 NUE ha permesso l’intervento immediato della pattuglia della Stazione di La Maddalena che, con il supporto dei militari di Palau, ha raggiunto il porto e fatto bloccare il traghetto in fase di partenza. A bordo, i Carabinieri hanno individuato i sei sospettati e proceduto alla perquisizione, recuperando l’intera refurtiva poi riconsegnata ai titolari dei negozi.

L’operazione si è svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, che ha disposto l’accompagnamento degli arrestati al Tribunale per l’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.

Il caso mette in luce, ancora una volta, la particolarità del contesto insulare: vie di fuga limitate, tempi di intervento stretti e la necessità di una presenza costante dell’Arma. Una combinazione che, nella notte di lunedì, ha impedito ai sei uomini di lasciare l’isola e ha permesso di chiudere rapidamente il cerchio attorno ai responsabili.