Cronaca Due controlli sanitari per chiudere il 2025: gli screening Avis a Santa Maria Coghinas

Prosegue la quarta edizione del progetto “Un Dono a chi Dona”, promosso dall’Avis Provinciale di Sassari in collaborazione con Sardegna for You e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Avviata lo scorso giugno e attiva fino a febbraio 2026, l’iniziativa coinvolge i territori delle 36 Avis comunali della provincia, portando servizi di prevenzione alla comunità e ai donatori. Il progetto prevede oltre 2.500 screening sanitari gratuiti riservati ai donatori di sangue. Considerata la crescente partecipazione registrata nelle edizioni precedenti, l’iniziativa è aperta anche a chi desidera avvicinarsi alla donazione e a chi, pur non avendone i requisiti, vuole comunque sottoporsi a un controllo preventivo. In questi casi è possibile accedere a 2.700 screening con un contributo variabile tra 20 e 38 euro, a seconda della prestazione.



Il 2025 si concluderà con due appuntamenti fissati per il 20 dicembre a Santa Maria Coghinas, presso la Casa della Salute di viale Sardegna 71: screening tiroideo (costo di 20 euro per i non donatori) e screening dermatologico con controllo dei nei (38 euro per i non donatori). Entrambi saranno gratuiti per i donatori Avis di Valledoria- Santa Maria Coghinas, con posti limitati. Le prenotazioni sono aperte al numero 3517702262, dal lunedì al venerdì nelle fasce 10:00–13:00 e 15:30–18:00. La quarta edizione di “Un Dono a chi Dona” conferma l’impegno dell’Avis Provinciale di Sassari nel promuovere la prevenzione e la salute attraverso un’offerta diffusa, programmata e sempre più partecipata.