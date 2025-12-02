“Il capitano, il canonico e la scimmia di Darwin”: a Cagliari una conferenza su uno dei primi dibattiti sardi sull’evoluzionismo

Prosegue il ciclo di incontri “Cagliari e la Sardegna nell’età dei Savoia. Dal Regnum Sardiniae alla fusione perfetta con gli Stati di Terraferma”, che quest’anno alterna le sue tappe tra la Mem – Mediateca del Mediterraneo e la Fondazione di Sardegna. Mercoledì 3 dicembre, alle ore 17, negli spazi della Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta 2, è in programma la conferenza dal titolo “Il capitano, il canonico e la scimmia di Darwin”.

Relatore sarà il professor Giancarlo Nonnoi, già docente dell’Università di Cagliari, che ricostruirà uno dei momenti più singolari della storia culturale sarda dell’Ottocento: la lettura pubblica tenuta il 4 marzo 1869 da Francesco Barrago, capitano medico e libero docente delle Università di Genova e Cagliari, dedicata alla teoria darwiniana dell’origine delle specie. Un intervento dal titolo volutamente provocatorio — “L’uomo fatto ad immagine di Dio fu fatto anche ad immagine della scimmia” — che rappresentò il primo confronto aperto sull’evoluzionismo mai organizzato in Sardegna.

La conferenza di Barrago suscitò grande curiosità in città e trovò spazio anche sulla stampa dell’epoca. Non mancarono però le reazioni contrarie: il canonico Francesco Miglior, teologo della cattedrale, accusò il capitano medico di blasfemia e di sostenere posizioni incompatibili con la dottrina cattolica, aprendo un confronto che segnò a lungo l’ambiente culturale e religioso cagliaritano.

L’incontro di mercoledì, patrocinato anche dal Comune di Cagliari, sarà presentato dal giornalista Sergio Nuvoli e introdotto dal presidente dell’associazione Università del Territorio, Stefano Basciu.