Passeggero in gravi condizioni: la Guardia Costiera di Porto Torres soccorre un uomo dalla “Costa Toscana”





La Guardia Costiera di Porto Torres ha portato a termine, nel primo pomeriggio di oggi, un’operazione di soccorso al largo del Golfo dell’Asinara. Un passeggero francese di 66 anni, imbarcato sulla nave da crociera Costa Toscana, è stato trasbordato d’urgenza e affidato alle cure del 118 dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni cliniche.

L’allarme è scattato alle 11:50. La nave – in navigazione da Barcellona a Napoli – si trovava a circa dieci miglia a nord-est dell’Asinara quando ha contattato la Centrale Operativa del Comando Generale delle Capitanerie di Porto a Roma per segnalare un’emergenza medica a bordo. Il Centro Operativo Nazionale ha subito messo in comunicazione il personale della nave con il C.I.R.M., il Centro Internazionale Radio Medico, che ha valutato il quadro sanitario del passeggero e disposto il ricovero ospedaliero immediato.

Da Porto Torres la Sala Operativa ha assunto il coordinamento dell’intervento, ordinando alla Costa Toscana di accostare verso il porto turritano per ridurre le distanze e permettere un trasbordo più rapido. Nel frattempo è salpata la motovedetta CP 871, con a bordo personale medico.

Alle 14:10 la motovedetta ha intercettato la nave nel punto concordato, effettuando il passaggio del paziente in condizioni delicate ma stabili. L’intera operazione si è conclusa alle 14:30, con lo sbarco dell’uomo presso la banchina della Capitaneria e il trasferimento immediato all’Ospedale Civile di Sassari in codice d’urgenza.

Risolta l’emergenza sanitaria, la Costa Toscana ha ricevuto l’autorizzazione a riprendere la rotta verso Napoli.