Harley Davidson Italia, l’appello arriva anche in Sardegna: “Aiutateci a cercare Alessandro Venturelli”

L’appello per Alessandro Venturelli, il giovane di Sassuolo scomparso nel dicembre 2020, raggiunge anche la Sardegna. A lanciarlo è Mauro Merlino, artista ufficiale di Harley Davidson Italia, che da mesi coordina un movimento spontaneo di motociclisti decisi a non spegnere i riflettori sulla vicenda.

«Alessandro potrebbe essere ovunque… anche qui in Sardegna. Vi prego di aiutarci», scrive Merlino, diffondendo il suo numero di contatto (338 3446939) e chiedendo la massima collaborazione nel rispetto della famiglia, con la quale – sottolinea – il gruppo dei bikers sta lavorando senza interferire nelle indagini ufficiali.

L’iniziativa è stata presentata anche alla redazione di “Chi l’ha visto?”, che ha rilanciato l’appello durante la trasmissione. «Mobiliteremo tutti i bikers italiani per cercare questo ragazzo, che è diventato il figlio di tutti noi… Non dobbiamo perdere la speranza e continuare a parlarne», afferma Merlino.

Il riferimento è all’ultimo presunto avvistamento, poi escluso, nella zona di Torino. «Non dobbiamo concentrarci solo lì – prosegue – Alessandro potrebbe trovarsi ovunque. È riconoscibile dai tatuaggi: occhi aperti».

Il messaggio è semplice e diretto: servono segnalazioni, attenzione e condivisione, perché la speranza della famiglia Venturelli resta viva. «Si avvicina il Natale… che regalo sarebbe riportare Alessandro a casa», conclude Merlino.

Per eventuali segnalazioni o informazioni: 338 3446939.