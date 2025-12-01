Alghero, concluso il ciclo di iniziative per gli over 65 promosso dai Servizi Sociali

Si è chiuso con una partecipazione ampia e convinta il programma di interventi gratuiti rivolti agli anziani over 65 residenti nel Comune di Alghero, finanziato attraverso il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e gestito tramite il Plus, il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona.

L’evento finale si è svolto sabato, coinvolgendo 108 partecipanti in una giornata interamente dedicata alla cultura e alla scoperta del patrimonio archeologico sardo. La comitiva ha visitato il Museo di Mont’e Prama a Cabras, il sito archeologico di Tharros, e ha condiviso un momento conviviale con il pranzo in una struttura locale, prima del rientro ad Alghero in serata.

«Un forte ringraziamento per la grandissima organizzazione – lo esprime l'Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris – alle operatrici che hanno collaborato per la riuscita dell’iniziativa che ha riscosso grande soddisfazione dei nostri concittadini».

Il progetto, avviato nei mesi scorsi, ha registrato 480 domande, tutte prese in carico dai Servizi Sociali, che hanno garantito a ciascun richiedente la possibilità di accedere gratuitamente a uno degli interventi previsti. Nel calendario figuravano:

– un corso di ginnastica dolce della durata di tre mesi;

– una gita di due giorni a Mamoiada e Fonni in occasione del carnevale (2-3 marzo);

– una gita di due giorni nel Medio Campidano (10-11 maggio).

«Stiamo già lavorando per ripetere queste bellissime iniziative già dalla prossima primavera – afferma Salaris – con l’obbiettivo di promuovere ulteriormente le politiche inclusive mirate a favorire un maggior benessere della fascia di popolazione ultra sessantacinquenne, ma anche restituire alle persone anziane un ruolo di riferimento nella società».

Un percorso che conferma la scelta dell’amministrazione di investire sul benessere, sulla socialità e sulla partecipazione attiva degli anziani, riportandoli al centro della comunità.